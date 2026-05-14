Les actions progressent alors que Trump rencontre Xi ; le pétrole recule légèrement

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* L'optimisme autour de l'IA propulse les marchés boursiers mondiaux vers un troisième record consécutif

* Le dollar s'apprécie, les marchés tablant sur le maintien des taux de la Fed

* Le pétrole recule légèrement; les investisseurs attendent des nouvelles de la rencontre entre Trump et Xi

* La livre sterling et les gilts en prise avec la lutte acharnée pour la direction du Royaume-Uni

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Marc Jones

La forte demande pour les valeurs technologiques a propulsé les indices boursiers à la hausse jeudi dans le monde entier, tandis que les cours du pétrole ont légèrement reculé suite à des informations faisant état de navires transitant par le détroit d'Ormuz, alors que les investisseurs attendaient l'issue d'un sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux .

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau en 11 mois, la dette publique américaine ayant trouvé un soutien dans la baisse des prix du pétrole et l'intérêt des acheteurs à des niveaux techniques clés.

Les cours du pétrole ont légèrement baissé après que les médias d'État iraniens ont indiqué qu'une trentaine de navires avaient traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières heures, tandis que l'agence de presse semi-officielle Fars citait une source selon laquelle l'Iran avait commencé à autoriser le transit de certains navires chinois.

Alors que la livre sterling s'est affaiblie en raison des incertitudes entourant son leadership politique, le dollar a grimpé pour la quatrième journée consécutive après que des données économiques ont confirmé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt cette année. À Pékin , le président chinois Xi a déclaré à Donald Trump que les négociations commerciales progressaient au début de leur sommet de deux jours , mais a averti que le désaccord sur Taïwan pourrait faire basculer les relations sur une pente dangereuse et même conduire à un conflit.

Cependant, la remontée des actions technologiques, notamment celles du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , a contribué à propulser le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux records, après que Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter leur deuxième puce d’IA la plus puissante, la H200. La hausse de 15 % du titre Cisco CSCO.O après la publication de ses résultats et l'annonce de suppressions d'emplois a également stimulé le sentiment général dans le secteur technologique, selon Garett Melson, stratège en portefeuille chez Natixis Investment Managers. « Les investisseurs craignent davantage de passer à côté d’une hausse que de subir une baisse », a déclaré Melson. « La voie de la moindre résistance est que le secteur de l’IA est vraiment en pleine effervescence en ce moment. Et il y a encore des signes indiquant que les investisseurs sont probablement sous-exposés au risque, en particulier sur ce segment qui vient de s’envoler à la hausse. » Il a toutefois souligné que la hausse des prix du pétrole et le conflit non résolu entre les États-Unis et Israël concernant l'Iran imposent des choix difficiles: « On se retrouve dans une situation de tension où certains investisseurs hésitent probablement à prendre davantage de risques, mais se sentent contraints de le faire simplement parce que ce segment du marché continue de grimper en flèche. » À Wall Street, à 11 h 28 (heure de l'Est) (15 h 28 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 389,35 points, soit 0,78%, à 50.082,49, le S&P 500 .SPX a gagné 64,59 points, soit 0,87%, à 7.508,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 276,21 points, soit 1,04%, à 26.677,36. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 7,37 points, soit 0,66%, pour atteindre 1.116,68. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,72%.

LE DOLLAR EN HAUSSE GRÂCE AUX DONNÉES Sur le marché des devises , le dollar s'est raffermi après la publication de chiffres des ventes au détail du mois dernier conformes aux attentes. « Il est remarquable de constater à quel point les chiffres publiés aujourd'hui n'ont réservé aucune surprise... quand on examine les fondamentaux, on constate que les consommateurs américains continuent de dépenser. Ils déclarent aux sondeurs qu'ils sont plus prudents, mais dans le même temps, ils ne joignent pas le geste à la parole », a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay à Toronto. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,3% à 98,76, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,31% à 1,1674 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,18% à 158,14.

CRISE POLITIQUE AU ROYAUME-UNI La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,31% à 1,348 $, les investisseurs suivant de près la crise politique qui se déroule en Grande-Bretagne , tandis que les données indiquaient que l'économie britannique avait connu une croissance inattendue en mars. Le Premier ministre britannique Keir Starmer est confronté à une possible contestation de son leadership après les lourdes pertes essuyées lors des élections régionales de la semaine dernière. Alors que le ministre de la Santé Wes Streeting – considéré comme un successeur potentiel – a annoncé sa démission et déclaré avoir « perdu confiance » dans le leadership de Starmer, la ministre britannique de l’Éducation Bridget Phillipson a déclaré aux journalistes que Starmer bénéficiait du soutien de son cabinet. Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a baissé de 6,7 points de base à 5,002%, tandis que celui des gilts à 2 ans GB2YT=RR a reculé de 4,2 points de base à 4,437%. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans

US10YT=RR a baissé de 2,8 points de base à 4,451%, contre 4,479% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 4 points de base à 5,004%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en phase avec les anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,4 point de base à 3,986%. Sur les marchés de l'énergie, le brut américain CLc1 a reculé de 0,27% à 100,75 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 105,07 dollars le baril, en baisse de 0,54% sur la journée. Du côté des métaux précieux, l'or au comptant XAU= a progressé de 0,01% à 4.687,95 dollars l'once.