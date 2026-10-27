Les actions progressent alors que le pétrole recule, dans un contexte marqué par les résultats des entreprises technologiques et la réunion de la Fed à venir

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* Les indices de Wall Street progressent alors que le prix du pétrole recule

* Les investisseurs attendent les résultats financiers et les réunions des banques centrales

* Les grandes entreprises technologiques du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine

* La Fed, la BCE et la Banque du Japon devraient maintenir leurs politiques inchangées; l'attention des marchés se porte sur leurs déclarations

(Mise à jour des cours en fin de matinée aux États-Unis)

par Sinéad Carew et Johann M Cherian

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé tandis que les cours du pétrole ont reculé mardi, portés par l'espoir de négociations au Moyen-Orient, alors que les investisseurs attendaient les résultats des géants technologiques américains et les réunions des banques centrales susceptibles d'influencer les perspectives à court terme en matière de taux d'intérêt.

Les échanges sur le pétrole ont été agités, l’attention s’étant tournée vers la perspective de pourparlers de paix, bien que les cours soient restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois alors que le conflit entre les Houthis et l’Arabie saoudite fait rage et que la menace de nouvelles attaques américano-israéliennes pèse sur le marché.

Le guide suprême iranien et son chef de la sécurité ont évoqué l’importance de défendre les intérêts de l’Iran et de faire respecter ses conditions, dans le but de mettre fin à la guerre, ont rapporté les médias d’État. Des efforts diplomatiques étaient également en cours, avec la présence à Téhéran de représentants de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan.

« Lorsqu’il s’agit d’interpréter l’évolution de la situation dans les régions productrices de pétrole, de nombreux investisseurs et traders se tournent naturellement vers les marchés pétroliers », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. Il a également évoqué l’attente d’une série de résultats financiers clés et de la déclaration de politique monétaire de la Réserve fédérale à l’issue de sa réunion de mercredi.

« Avec la réunion de la Fed demain et la publication de plusieurs résultats financiers très importants demain et mercredi… le marché, en l’absence de catalyseurs majeurs, semble quelque peu hésitant », a déclaré M. Sosnick.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu’ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d’intérêt à court terme mercredi, mais les craintes inflationnistes restant au premier plan, les investisseurs estiment qu’une pause dans les hausses de taux ne durera pas longtemps. Les traders anticipent une hausse des taux de la Fed en décembre.

Les indices de Wall Street ont clôturé en hausse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq sortant d’une série de baisses hebdomadaires consécutives, l’annonce de l’introduction en bourse d’Anthropic ayant contribué à redonner confiance aux actions liées à l’IA.

Après la réaction positive initiale suscitée par ce dépôt, les investisseurs se sont tournés vers les résultats attendus cette semaine des géants de l’IA, notamment Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , dans l’espoir d’y trouver des signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars génèrent les rendements escomptés.

Les résultats des géants de la tech pourraient également influencer l’intérêt pour l’introduction en bourse d’Anthropic et la levée de fonds de 95 milliards de dollars de Meta Platforms META.O .

À 11h35 (heure de l’Est) (15h35 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 57,72 points, soit 0,11%, à 52.419,30, le S&P 500 .SPX gagnait 42,09 points, soit 0,55%, à 7.718,86 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 257,46 points, soit 0,98%, à 26.425,66.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 6,18 points, soit 0,55%, à 1.129,34, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a progressé de 0,49%.

LES BANQUES CENTRALES DEVRAIENT MAINTENIR LEURS TAUX INCHANGÉS

Tout comme la Fed , la Banque centrale européenne et la Banque du Japon doivent prendre des décisions de politique monétaire cette semaine. Les économistes s'attendent à ce que ces trois institutions maintiennent leurs taux d'intérêt inchangés, l'attention se portant donc sur les déclarations des responsables politiques pour évaluer les perspectives en matière de taux.

Sur le marché des devises , le dollar s’est légèrement raffermi face à l’euro, au yen japonais et à la livre sterling, les traders se préparant aux réunions des banques centrales ainsi qu’à la publication des résultats des entreprises.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,21% à 102,23, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,26% à 1,1143 $.

Face au yen JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,19% à 157,8.

Sur le marché obligataire , les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé, les investisseurs évaluant les perspectives de hausse des taux d’intérêt avant la décision de la Réserve fédérale prévue mercredi et attendant les résultats de l’adjudication de bons à 5 ans de mardi après-midi.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 0,45 point de base, passant de 4,986% en fin de journée lundi à 4,991%, tandis que le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,72 point de base pour s’établir à 5,3082%.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a progressé de 1,35 point de base à 4,725%.

Sur les marchés pétroliers, le brut américain CLc1 a reculé de 1,6% à 100,14 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 113,86 dollars le baril, en baisse de 1,68% sur la journée.

Du côté des métaux précieux, l'or au comptant XAU= a progressé de 1,01% à 4.056,82 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a gagné 0,85% à 54,39 dollars l'once.