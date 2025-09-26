 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions pharmaceutiques américaines restent fermes après les droits de douane de Trump
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions des principaux fabricants de médicaments américains sont restées stables ou ont légèrement augmenté après que le président Donald Trump a annoncé des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque importés par des entreprises qui ne construisent pas d'usines aux États-Unis.

** Les actions d'Abbvie ABBV.N , de Merck MRK.N et d'Eli Lilly LLY.N étaient en hausse de 1% avant le marché

** Les actions d'Amgen AMGN.O , Pfizer PFE.N , Johnson & Johnson <JNJ.N, Biogen BIIB.O et Bristol Myers Squibb BMY.N ont légèrement augmenté

** La plupart de ces entreprises ont renforcé leurs activités de fabrication aux États-Unis alors que l'administration Trump a envisagé d'imposer des droits de douane élevés sur les importations de produits pharmaceutiques dans le pays

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY a baissé de 7,4 %, BMY de 23,3 % et PFE de 11 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
218,570 USD NYSE 0,00%
AMGEN
271,1800 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
135,6700 USD NASDAQ 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
43,405 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
714,370 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
177,760 USD NYSE 0,00%
MERCK
77,600 USD NYSE 0,00%
PFIZER
23,605 USD NYSE 0,00%
