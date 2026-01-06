 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026-Sept candidats pour être porte-drapeaux de la France dont Noël et Cizeron
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 10:25

Ski alpin - Championnats du monde de ski alpin FIS - Slalom hommes

Ski alpin - Championnats du monde de ski alpin FIS - Slalom hommes

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé mardi les sept candidats au rôle de porte-drapeaux ‍pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 parmi lesquels figurent notamment les champions olympiques Guillaume Cizeron et Clément Noël.

Les snowboardeuses Julia Nirani Pereira ‌et Chloé Trespeuch sont les deux seules candidates féminines tandis que cinq hommes ont présenté leur candidature : les patineurs artistiques Kevin Aymoz, Guillaume ​Cizeron et Adam Siao Him Fa ainsi que les skieurs Victor Muffat-Jeandet ⁠et Clément Noël.

Le binôme, un homme et une femme, sera élu par ses pairs et révélé le 30 janvier prochain.

Les ⁠candidats devaient déjà avoir participé ‍aux Jeux, incarner les valeurs olympiques et ne jamais ⁠avoir été porte-drapeau.

Clément Noël et Guillaume Cizeron ont tous deux été champions olympiques à Pékin en 2022, respectivement en slalom et en danse sur glace. Victor ​Muffat-Jeandet a été médaillé de bronze en combiné alpin aux Jeux de Pyeongchang 2018.

Julia Nirani Pereira est devenue en 2018 la plus jeune médaillée française ⁠aux Jeux d'hiver avec l'argent en snowboardcross. Dans la même discipline, Chloé ​Trespeuch a pris le bronze en 2014 et l'argent ​en 2022.

La cérémonie d'ouverture ​aura lieu le 6 février au stade San Siro de Milan.

Pour les Jeux ​paralympiques, la para snowboardeuse Cécile Hernandez ⁠est la seule candidate féminine, mais sa désignation définitive est "soumise à un vote de confiance", ajoute le communiqué du CNOSF. Lou Braz-Dagand (para ski alpin), Jordan Broisin (para ski alpin) et Maxime Montaggioni (para snowboard) sont les trois candidats masculins.

"En raison de la ‌spécificité du calendrier et du caractère multisite des compétitions, les porte-drapeaux paralympiques des différentes nations ne défileront pas lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Nos para-athlètes porteront le drapeau français lors de la cérémonie de clôture le 15 mars 2026 à Cortina", est-il précisé dans le communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?
    Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?
    information fournie par So Foot 06.01.2026 10:55 

    C’est la rentrée pour tout le monde. Touché au genou en fin d’année, Kylian Mbappé a remis les crampons ce lundi. Absent face au Real Betis ce dimanche à cause d’une entorse (ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer sans encombres), il devait rester sur le flanc ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Goldman Sachs
    Goldman Sachs relève son objectif pour le STOXX 600 à 625 points fin 2026
    information fournie par Reuters 06.01.2026 10:55 

    6 janvier - Goldman Sachs a relevé mardi son objectif à 12 mois pour l’indice paneuropéen STOXX 600 à ‍625 points contre 615 points auparavant, citant une croissance économique mondiale plus solide, une amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations ... Lire la suite

  • Une femme se tient devant une consigne InPost à Hackney, Londres
    InPost dit avoir reçu une proposition pour l'acquisition de 100% de ses actions
    information fournie par Reuters 06.01.2026 10:49 

    L'opérateur polonais InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble ‍de ses actions, une annonce qui a fait bondir son titre en Bourse. Le groupe de consignes automatiques n'a pas révélé l'identité de l'auteur ... Lire la suite

  • « Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg
    « Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg
    information fournie par So Foot 06.01.2026 10:39 

    Liam Rosenior a officialisé son départ du Racing ce mardi matin devant les journalistes de Strasbourg, avant de s’envoler pour Chelsea, où il a fait un aller-retour entre dimanche et lundi. L’entraîneur anglais était arrivé en Alsace en juillet 2024. Il laisse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank