JO 2026-Sept candidats pour être porte-drapeaux de la France dont Noël et Cizeron

Ski alpin - Championnats du monde de ski alpin FIS - Slalom hommes

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé mardi les sept candidats au rôle de porte-drapeaux ‍pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 parmi lesquels figurent notamment les champions olympiques Guillaume Cizeron et Clément Noël.

Les snowboardeuses Julia Nirani Pereira ‌et Chloé Trespeuch sont les deux seules candidates féminines tandis que cinq hommes ont présenté leur candidature : les patineurs artistiques Kevin Aymoz, Guillaume ​Cizeron et Adam Siao Him Fa ainsi que les skieurs Victor Muffat-Jeandet ⁠et Clément Noël.

Le binôme, un homme et une femme, sera élu par ses pairs et révélé le 30 janvier prochain.

Les ⁠candidats devaient déjà avoir participé ‍aux Jeux, incarner les valeurs olympiques et ne jamais ⁠avoir été porte-drapeau.

Clément Noël et Guillaume Cizeron ont tous deux été champions olympiques à Pékin en 2022, respectivement en slalom et en danse sur glace. Victor ​Muffat-Jeandet a été médaillé de bronze en combiné alpin aux Jeux de Pyeongchang 2018.

Julia Nirani Pereira est devenue en 2018 la plus jeune médaillée française ⁠aux Jeux d'hiver avec l'argent en snowboardcross. Dans la même discipline, Chloé ​Trespeuch a pris le bronze en 2014 et l'argent ​en 2022.

La cérémonie d'ouverture ​aura lieu le 6 février au stade San Siro de Milan.

Pour les Jeux ​paralympiques, la para snowboardeuse Cécile Hernandez ⁠est la seule candidate féminine, mais sa désignation définitive est "soumise à un vote de confiance", ajoute le communiqué du CNOSF. Lou Braz-Dagand (para ski alpin), Jordan Broisin (para ski alpin) et Maxime Montaggioni (para snowboard) sont les trois candidats masculins.

"En raison de la ‌spécificité du calendrier et du caractère multisite des compétitions, les porte-drapeaux paralympiques des différentes nations ne défileront pas lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Nos para-athlètes porteront le drapeau français lors de la cérémonie de clôture le 15 mars 2026 à Cortina", est-il précisé dans le communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Blandine Hénault)