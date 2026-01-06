La Chine renforce les contrôles sur les exportations à double usage civil et militaire vers le Japon (ministère)

La Chine a décidé de renforcer ses contrôles sur les exportations vers le Japon pouvant servir à un double usage civil et militaire, a annoncé mardi le ministère du Commerce, dans une période de vives tensions entre Pékin et Tokyo.

Les relations entre les deux pays d'Asie se sont tendues après que la cheffe du gouvernement japonais Sanae Takaichi, élue en octobre, a suggéré début novembre que Tokyo puisse intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

"Des dirigeants japonais ont tenu récemment des propos erronés au sujet de Taïwan, laissant entendre la possibilité d'une intervention militaire dans le détroit de Taïwan. Il s'agit d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et d'une violation grave du principe d'une seule Chine, de nature et aux conséquences extrêmement négatives", déclare un porte-parole du ministère dans un communiqué.

"La Chine a décidé d'interdire l'exportation de tous les biens à double usage destinés à un usage militaire par des utilisateurs militaires japonais, ainsi qu'à tout autre utilisateur final qui contribue au renforcement des capacités militaires du Japon", a-t-il dit.