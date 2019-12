Les actions, oui, mais de quelle façon ? (Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Quelles solutions d'investissement en 2020 ? Si nombre de sociétés de gestion s'accordent sur la même classe d'actifs (actions), elles tout de même des biais bien différents...

La macroéconomie ne facilite pas les investissements

Même si les marchés sont aux plus hauts, les voyants économiques ne sont pas au vert, bien au contraire.

La guerre commerciale sino-américaine en est la principale raison, elle ralentit considérablement les exportations mondiales et touche les pays les plus manufacturiers comme l'Allemagne. Le PMI manufacturier allemand est en zone de contraction depuis plusieurs mois maintenant, le pays a d'ailleurs frôlé la récession technique.

Aux États-Unis le cycle est haussier depuis 2009 mais les indicateurs avancés de l'économie se sont aussi très dégradés ces derniers mois. Tout comme l'Allemagne, le PMI (indicateur avancé de l'activité) manufacturier est en zone de contraction. De plus, l'inversion de la courbe des taux (les taux américains à 10 ans étaient inférieurs aux taux à 3 mois) est généralement un très bon indicateur avancé de récession. En moyenne, le pic du S&P500 a lieu 17 mois après l'inversion de la courbe des taux et le début de la récession survient 5 mois plus tard... En fin de cycle donc, le marché a tendance à délivrer de la performance. En revanche lorsqu'il corrige après les pics il perd environ 42% sur une durée de 2 ans... Si d'autres indicateurs économiques américains venaient à se dégrader (emplois, indice de crédit avancé du Conference Board) la situation pourrait devenir compliquée.

Dans ce cadre, les banquiers centraux sont intervenus afin de relancer les économies en perdition. La Réserve fédérale américaine a par exemple baissé ses taux directeurs de -0,75% depuis le début de l'année. Du côté de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi a annoncé avant son départ une baisse du taux de dépôt à -0,5% et une reprise du « Quantitative Easing » (rachat massif d'actifs sur les marchés).

Ces politiques accommodantes ont néanmoins créé des bulles qui ne cessent de grossir comme la bulle obligataire ou immobilière. De plus, puisqu'il y a de moins en moins de rendement, les investisseurs ont tendance à prendre plus de risque.

3 façons d'investir en actions

Dans ce contexte complexe, JP Morgan Asset Management pense que les marchés vont encore continuer à performer jusqu'en 2020 mais qu'un retournement n'est pas si loin. Selon eux, il faudrait donc privilégier les actions à court-terme car cette classe d'actifs offre un couple rendement/risque attractif. Les marchés émergents sont à privilégier puisqu'ils sont selon eux en milieu de cycle et que leurs valorisations sont sous leurs moyennes historiques.

Mandarine Gestion privilégie les actions pour les mêmes raisons, cependant la société de gestion recommande les actions de style value (actions décotées) et les petites (voire micro) capitalisations. Les valorisations des petites capitalisations étant plus intéressantes que les grandes par rapport à leur moyenne historique.

Pictet Asset Management ne déroge pas à la règle, la société de gestion s'accorde à penser que les actions sont aujourd'hui la classe d'actifs à privilégier. Néanmoins leur approche est différente : la société de gestion propose d'investir dans des Mégatendances définies comme « de puissantes forces de changement social, démographique, environnemental, et technologique qui transforment le monde dans lequel nous vivons ». On retrouvera donc les thèmes bien connus des investisseurs comme l'eau, la sécurité, le bois, la robotique ou la santé.