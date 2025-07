Epargne : même en matière de placements financiers, les inégalités hommes-femmes existent

L'inégalité persiste entre hommes et femmes concernant l'investissement (Crédits photo: © Krakenimages.com - stock.adobe.com)

Assurance-vie, immobilier, bourse… les femmes sont moins nombreuses que les hommes à effectuer des investissements financiers. Quelles sont les raisons de ces inégalités entre hommes et femmes ?

Alors que les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont régulièrement pointées du doigt, d'autres déséquilibres persistent sans pour autant être médiatisés. C'est le cas de celui lié aux placements financiers effectués. En effet, les femmes sont nettement moins nombreuses à investir une partie de leurs économies sur les marchés financiers, dans l'immobilier ou sur un contrat d'assurance-vie. Comment expliquer un tel phénomène ? L'avis de plusieurs expertes.

Les femmes moins friandes d'investissements financiers que les hommes

Alors que les différences salariales entre les femmes et les hommes persistent, d'autres déséquilibres moins connus existent, tel que celui relatif à l'investissement financier. Des inégalités repérées par plusieurs enquêtes différentes, qui les pénalisent dans la préparation de leur avenir et dans la gestion de leurs finances personnelles. En mars 2023, 22 % des femmes interrogées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) avaient ainsi déclaré posséder un produit d'investissement, contre 36 % des hommes.

Toujours en 2023, l'établissement de paiement Trade Republic révélait que les femmes commençaient à investir deux ans plus tard que les hommes, et avec des sommes d'argent plus faibles. Plus récemment, en mars 2025, le sondage SPAK – OpinionWay révélait des données comparables à celles de l'AMF : 10 % des femmes ont alors indiqué investir en bourse, contre 27 % des hommes.

Un contexte socioculturel et financier défavorable à l'investissement des femmes

Depuis le 13 juillet 1965, les femmes peuvent ouvrir et gérer leur propre compte bancaire , sans l'accord de leur mari. Pourtant, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes délèguent la gestion de leurs finances personnelles à leur conjoint, ce qui rend délicat l'adoption d'une stratégie d'investissement adapté à leur profil et à leurs objectifs. Par ailleurs, les femmes sont nombreuses à estimer ne pas avoir les informations suffisantes pour investir, avec 65 % de femmes concernées contre 59 % pour l'ensemble de la population.

"Les femmes ont des revenus moins importants, une aversion au risque et une approche socioculturelle différente sur l'utilité de l'argent" déclare à ce propos Anne-Laure Frischlander-Jacobson au site d'information financière MoneyVox. L'investissement sur les marchés financiers, au travers d'un PEA ou d'unités de compte en assurance-vie, par exemple, peut les effrayer en raison de la volatilité de ces produits. Pour la fondatrice de la plateforme Evvest, "La finance a raté son virage auprès des femmes, elle n'est pas assez tournée vers elles, notamment parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses à y travailler".

Des initiatives en faveur de l'investissement financier des femmes

"Plus il y aura des femmes dans la finance, plus on pourra véhiculer cet intérêt et plus les femmes pourront proposer des produits financiers qui leur parleront" souligne Anne-Laure Frischlander-Jacobson. La plateforme Evvest propose par exemple des produits financiers centrés sur une approche à long terme, plus susceptibles de parler aux femmes. "Pour les plus averses au risque, nous proposons une dynamisation progressive sur la base d'un investissement sur du fonds en euros, avec des performances intéressantes".

"J'ai pour objectif de faire de la gestion financière accessible aussi pour les petits patrimoines, qui ne sont pas servis par la gestion de patrimoine traditionnelle, en portant une attention particulière aux personnes qui ont le plus petit salaire au sein d'un couple, le plus souvent les femmes" explique également en ce sens Heloïse Bolle d'Oseille & Compagnie. L'entreprise propose d'ailleurs un mode de facturation original : au rendez-vous, et non à l'encours, ce qui permet de mettre sur un pied d'égalité tous les portefeuilles.