Les actions mondiales reculent par rapport à leur niveau record avant les données sur l'inflation aux États-Unis, les inquiétudes technologiques persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nikkei chute de 1 %, les marchés à terme de Wall Street perdent 0,2 % après la chute des cours

*

L'or et l'argent tentent de rebondir, les obligations conservent leurs gains

*

Les prix du pétrole subissent de lourdes pertes, les yeux rivés sur les données de l'inflation américaine

(Mise à jour des derniers prix, ajout de citations de stratèges) par Stella Qiu et Lucy Raitano

Les actions mondiales ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux records vendredi avant les données clés sur l'inflation américaine, tandis que les inquiétudes concernant la réduction des marges des grandes entreprises technologiques et les craintes de perturbation de l'IA couvaient en arrière-plan après une semaine de ventes.

L'indice MSCI tous pays .MIWO00000PUS a glissé de 0,2%, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté stable dans les premiers échanges. Les contrats à terme américains sont également restés stables, après les pertes importantes subies jeudi par l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, qui a enregistré sa plus forte baisse journalière en trois semaines, chutant de 2 %.

La baisse s'est étendue à l'Asie, où le Nikkei .N225 a chuté de 1%. Les sociétés de transport américaines ont été le dernier secteur à être pris au piège des inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle jeudi.

Dans un contexte de marché plus stable vendredi, les observateurs du marché ont souligné une rotation plus large vers des parties plus défensives du marché et un recentrage sur la macroéconomie avant les données sur l'inflation des consommateurs américains de vendredi .

"Les marchés ont connu une correction saine, ils ont écrémé une partie de l'écume", a déclaré Arun Sai, stratège senior multi-actifs chez Pictet Asset Management. Il a noté que les secteurs les plus spéculatifs du marché, tels que les actions "mèmes", les actions à fort sentiment de vente au détail, les crypto-monnaies et les technologies non rentables, avaient été touchés.

"L'accent est mis à nouveau sur la macroéconomie. Le marché de l'emploi a donné de bons résultats. Si nous obtenons une inflation raisonnable aujourd'hui, cela confirmerait mon point de vue selon lequel la macroéconomie mondiale n'est pas en mauvaise posture", a-t-il déclaré.

Mais les turbulences liées à l'IA restent au centre de l'attention. Les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement ont touché les actions de certaines des plus grandes entreprises mondiales, y compris Apple AAPL.O , qui a chuté de 5 % jeudi, tandis que des secteurs allant des logiciels à la gestion de patrimoine ont été mis sous pression par les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA.

"Il est clair que les investisseurs considèrent les développements de l'IA et de l'AGI à travers une nouvelle lentille, essayant d'évaluer un avenir qui semble plus incertain et structurellement perturbateur qu'auparavant", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté vendredi que le président américain Donald Trump envisageait de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet.

LES TRADERS ATTENDENT LE TEST DE L'INFLATION AMÉRICAINE

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 2 points de base à 4,12 % après avoir chuté de 7 points de base au cours de la nuit, sa plus forte baisse depuis le 10 octobre.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont également progressé pour inverser la plupart des pertes après les données sur les salaires qui ont conduit les marchés à réduire les chances d'une baisse des taux en juin. Un mouvement en juin est maintenant de nouveau en jeu, avec une probabilité de 70%, et un assouplissement total de 60 points de base attendu cette année. 0#USDIRPR

L'attention se portera sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée. Les prévisions sont centrées sur une augmentation mensuelle de 0,3 % dans la mesure de base, ce qui serait suffisant pour voir le taux annuel ralentir à 2,5 % contre 2,7 % précédemment.

"Même un résultat en ligne refléterait une décélération significative par rapport à décembre, ce qui pourrait soutenir les esprits animaux et redonner de l'énergie au commerce cyclique", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers.

Les marchés des devises sont restés stables avant le rapport sur l'inflation, l'euro ayant baissé de 0,1 % par rapport au dollar EUR=EBS à 1,186 $. Le yen a perdu 0,5% contre le dollar pour s'échanger à 153,49, mais est resté sur la voie de son gain hebdomadaire le plus fort en plus d'un an après la victoire historique de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux élections le week-end dernier.

Le dollar australien, sensible au risque, a fait un pas en arrière, glissant de 0,3 % à 0,707 $ AUD= , mais se dirigeait toujours vers une hausse hebdomadaire de près de 1 %.

Les métaux précieux ont tenté de se remettre de leurs lourdes pertes. L'or XAU= a progressé de 1,1% à 4 973,66 dollars l'once, après avoir perdu plus de 3% jeudi, tandis que l'argent XAG= a grimpé de 4,6% à 78,6 dollars l'once, après avoir plongé de 10% pendant la nuit.

Les prix du pétrole ont également augmenté après une chute de 3% jeudi. AP a rapporté qu'un porte-avions américain est envoyé des Caraïbes vers le Moyen-Orient alors que les tensions avec l'Iran persistent. O/R

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 0,3% à 63,03 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent LCOc1 a augmenté de 0,24% à 67,7 dollars.