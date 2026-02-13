JO-2026: Desloges homme d'argent, jour de chance pour Perrot et Siao Him Fa ?

Le Français Eric Perrot lors de l'individuel de biathlon des JO-2026 le 10 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le fondeur Mathis Desloges, déjà sur le podium en skiathlon, a conquis une deuxième médaille d'argent depuis le début des Jeux de Milan Cortina, un vendredi 13, quelques heures avant la quête d'or d'Eric Perrot et de l'équipe de France de biathlon, puis d'Adam Siao Him Fa en patinage artistique.

Desloges apporte la neuvième médaille (3 or, 5 argent, 1 bronze) du camp français depuis le début des Jeux.

. Ski de fond: Desloges en argent, derrière le recordman Klaebo

Cinq jours après avoir décroché l'argent sur le skiathlon, mêlant style libre et classique, Mathis Desloges a remporté une deuxième médaille d'argent cette fois sur 10 km (individuel libre) disputé sous forme de contre-la-montre, sous le soleil radieux de Tesero. Desloges a été devancé de 4 sec 9 par le Norvégien Johannes Klaebo, déjà vainqueur du skiathlon et du sprint, et qui remporte la 8e médaille d'or de sa carrière olympique, en égalant trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjorgen et Bjorn Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjorndalen, détenteurs du record de victoires aux Jeux d'hiver.

Klaebo dispose encore de trois courses pour s'emparer seul de ce record.

. Biathlon: avec Perrot, le compte est bon

Quatre médailles, dont deux en or, en trois courses, l'équipe de France de biathlon peut difficilement faire mieux lors de sa première semaine à Anterselva.

Avec quatre courses en trois jours, à commencer par le sprint masculin (14h00), le week-end peut même faire exploser le compteur des biathlètes, devenus les plus grands pourvoyeurs de médailles françaises (sept à Pékin en 2022, record lors d'une édition des JO).

Déjà présenté comme le nouveau patron de l'équipe de France à 24 ans, Eric Perrot vise son premier titre olympique en individuel, dans le format le plus court du biathlon qui ne pardonne pas la moindre erreur au tir. Le leader de la Coupe du monde a déjà deux médailles dans ses valises, une en or en relais mixte, une en argent dans l'individuel.

Médaillé d'argent sur la distance il y a quatre ans, Quentin Fillon Maillet, 8e de l'individuel, est l'autre atout tricolore en cas de défaillance de Perrot ou pour l'accompagner sur le podium.

. Patinage artistique: Siao Him Fa a faim

Le Français Adam Siao Him Fa durant son programme court des JO-2026 le 10 février 2026 à Milan ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Si la France a enchaîné deux titres olympiques en danse sur glace, elle n'a pas la même réussite dans la catégorie masculine. Il faut remonter à 1998 pour trouver trace du dernier Français, Philippe Candeloro, à monter sur un podium olympique, sur la troisième marche, comme en 1994.

Cette disette pourrait prendre fin grâce à Adam Siao Him Fa. Si le titre semble promis au virtuose américain Ilia Malinin, le Français a tout pour l'accompagner sur le podium.

Alors que c'est son habituel point faible, il a terminé à la 3e place du programme court. Et comme il est plus à l'aise lors de ses programmes libres --il avait terminé 3e des Mondiaux-2024 après avoir terminé 19e du court--, le patineur de 25 ans peut définitivement tourner la page douloureuse de ses premiers JO (14e).

. Snowboardcross: Trespeuch pour porter le drapeau encore plus haut

Clément Noel et Chloé Trespeuch, porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 le 6 février 2026 à Livigno ( POOL / Cameron Spencer )

Porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture, Chloé Trespeuch vise à 31 ans et 17 mois, après être devenue mère, une troisième médaille olympique avec le bronze en 2014 et l'argent en 2022.

Pour compléter sa collection avec l'or, Trespeuch devra prendre le dessus sur des coéquipières, Julia Nirani Pereira, médaillée d'argent à Pyeongchang en 2018, et Léa Casta, détentrice du gros globe de cristal 2025.

Finir cette journée sans médaille pour l'équipe de France serait une déception majeure au lendemain de la désillusion des garçons: Aïdan Chollet, son frère Jonas et Loan Bozzolo ont pris les 4e, 5e et 6e places de leur finale.

. Et aussi:

Cinquième du 5000 m, sa distance de prédilection, Timothy Loubineaud n'a pas les mêmes références sur 10.000 m, mais il rêve toujours d'offrir à la France sa première médaille olympique en patinage de vitesse.