Russie: la banque centrale abaisse son taux directeur à 15,5% sur fond de ralentissement économique

Banque centrale de Russie (BCR) à Moscou, le 13 février 2026. ( AFP / HECTOR RETAMAL )

La Banque centrale de Russie (BCR) a abaissé vendredi son taux directeur de 16% à 15,5% dans un contexte de ralentissement de la croissance, l'économie russe subissant les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.

"L'économie continue de retrouver une trajectoire de croissance équilibrée", a dit la BCR dans un communiqué, notant toutefois qu'en janvier la hausse des prix s'est "considérablement accélérée en raison de facteurs ponctuels".

Elle estime néanmoins que "les mesures sous-jacentes de la hausse actuelle des prix n'ont pas beaucoup changé. Une fois que l'effet des facteurs ponctuels se sera estompé, la désinflation se poursuivra", a-t-elle dit.

La BCR évaluera la nécessité d'une nouvelle baisse du taux directeur lors de ses prochaines réunions, "en fonction de la pérennité du ralentissement de l'inflation et de l'évolution" concernant les prévisions d’inflation, a-t-elle détaillé.

En décembre dernier, la Banque centrale avait abaissé son taux directeur de 16,5% à 16%.

La BCR avait maintenu un taux directeur à près de 20% pendant deux ans alors que l'explosion des dépenses militaires liées au lancement de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022 avait d'abord stimulé l'économie, mais aussi engendré une flambée de l'inflation et rendu le coût de l'emprunt prohibitif.

Elle a progressivement abaissé son taux directeur en 2025, répondant au mécontentement des entreprises concernant le coût élevé de l'emprunt qui freine les investissements et sape l'économie.

Ces efforts pour contenir l'augmentation des prix ont été suivis d'une forte diminution du taux d'inflation annuel en 2025, à environ 5,6% contre 9,5% en 2024, tandis que la croissance était proche de zéro au troisième trimestre.

La BCR vise un taux d'inflation annuel de 4% en 2027.

Le Kremlin cherche à mettre à contribution les citoyens et les entreprises pour résorber un déficit budgétaire qui avoisine les 50 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Vladimir Poutine a notamment approuvé l'augmentation de la TVA de 20 à 22% à partir de 2026.

Avec une économie tournée vers la guerre depuis le début du conflit, les dépenses militaires ont continué d'augmenter avec 3% de plus en 2025 par rapport à 2024, soit environ 7% du produit intérieur brut (PIB), selon une estimation du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Les revenus des hydrocarbures, poumon économique de la Russie affectée par les sanctions internationales et la baisse des prix mondiaux, ont en revanche touché en 2025 leur plus bas niveau depuis 2020.