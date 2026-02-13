Le Premier ministre roumain Ilie Bolojan à Vienne, le 4 décembre 2025. ( APA / GEORG HOCHMUTH )

La Roumanie est entrée en récession après deux trimestres consécutifs de recul de son PIB, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

L'activité économique roumaine a reculé de 1,9% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, après un repli de 0,2% au troisième trimestre par rapport au deuxième, selon l'institut national de statistiques.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le PIB de la Roumanie a augmenté de 0,6%.

Le Premier ministre Ilie Bolojan a déclaré vendredi que la Roumanie ne traversait pas une crise, mais "une période de correction économique".

Arrivé au pouvoir en juin dernier, il s'était engagé à s'attaquer au plus important déficit budgétaire d'Europe et a pris une série de mesures impopulaires, comme le relèvement des impôts.

"Nous avons entamé la transition d'un modèle fondé sur le déficit et la consommation, qui semblait générer la prospérité mais était en réalité destructeur, vers un modèle fondé sur l'investissement, la productivité, les exportations et la rigueur budgétaire", a-t-il écrit sur Facebook.

Il a qualifié la récession de "temporaire" et de "coût nécessaire à la construction d'une économie plus solide et compétitive".

Chef du Parti national libéral, Ilie Bolojan fait face à des critiques croissantes, tant de la part de l'opposition d'extrême droite que de l'intérieur même de la large coalition gouvernementale pro-européenne qu'il a formée en 2025.

"Il est temps de mettre un terme à cette spirale infernale de décisions économiques absurdes", a déclaré Sorin Grindeanu, le chef des sociaux-démocrates, le plus grand parti de Roumanie et membre de la coalition gouvernementale.

L'an dernier, le taux d'inflation annuel de la Roumanie a été le plus élevé de l'Union européenne, à 8,6%, selon Eurostat.