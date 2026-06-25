Les actions mondiales du secteur des semi-conducteurs s'envolent alors que les résultats exceptionnels de Micron relancent la hausse liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Micron renforcent l'optimisme quant à la pérennité de la demande de puces destinées à l'IA

* Les valeurs du secteur européen des puces électroniques progressent de 4% à 6%, tirant l'indice technologique vers le haut

* SK Hynix et Samsung Electronics progressent respectivement de 11,6% et 6,2%

* L'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis devrait contribuer à réduire l'écart de valorisation avec Micron

(Mise à jour avec les cours des actions européennes du secteur des puces, reformulation du chapeau, réécriture du corps du texte, modification du titre) par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Danilo Masoni

Les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs ont bondi jeudi après que les résultats exceptionnels de Micron Technology MU.O ont relancé la hausse alimentée par l’IA, entraînant les valeurs technologiques de Séoul à Francfort, les investisseurs se montrant de plus en plus confiants quant à la persistance de la demande et au resserrement de l’offre.

Micron, l’un des principaux fournisseurs des puces d’IA de Nvidia NVDA.O aux côtés des fabricants de puces sud-coréens, a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires trimestriels bien supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s’étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement en puces mémoire.

L'effet d'entraînement s'est immédiatement fait sentir en Europe, où le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS , première entreprise de la région en termes de capitalisation boursière, a progressé de plus de 4% après deux jours de lourdes pertes provoquées par des prises de bénéfices des investisseurs suite à une hausse record.

Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA et ASM International ASMI.AS ont également progressé d’environ 4% à 6%, contribuant ainsi à soutenir les indices de référence. L’indice technologique européen .SX8P a enregistré la plus forte hausse sectorielle, avec une progression de plus de 2%, portant ses gains depuis le début de l’année à 24%.

Les actions sud-coréennes du secteur des semi-conducteurs ont également connu une forte remontée, poussant l’indice de référence KOSPI .KS11 à progresser de 5,4% sur la journée, récupérant ainsi la majeure partie des pertes enregistrées cette semaine.

Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui représentent à elles deux plus de la moitié de la capitalisation boursière de l’indice, ont respectivement progressé de 5,3% et 13,1%.

"Les résultats de Micron devraient donner un coup de fouet aux valeurs technologiques en perte de vitesse", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote. "Il était difficile de trouver une raison de prendre ses bénéfices après des résultats aussi nettement supérieurs aux attentes."

Les actions de Micron, cotées à Francfort, ont progressé de plus de 18%, suivant la tendance haussière observée après la clôture à Wall Street.

Les perspectives optimistes de Micron ont renforcé les anticipations selon lesquelles la demande de puces mémoire liée à l’IA restera solide, malgré les inquiétudes concernant les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA.

PEU DE SIGNES DE BAISSE DE LA DEMANDE

JPMorgan a déclaré ne voir que peu de signes de destruction de la demande, ajoutant que la pénurie d’offre devrait persister et recommandant aux investisseurs de "renforcer leurs positions lors de chaque repli", tout en conservant une position surpondérée sur la Corée du Sud.

"Les pénuries de mémoire ont été déclenchées par le besoin explosif d’infrastructures pour les usines d’IA... et nous pensons que le rôle de la mémoire en tant qu’actif stratégique dans l’intelligence artificielle générale reste inchangé", ont déclaré les analystes de la banque américaine. Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a également annoncé mercredi son intention de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars via une introduction en bourse aux États-Unis, renforçant ainsi les attentes des investisseurs quant à une réduction de l’écart de valorisation entre le fabricant de puces et son concurrent américain de plus petite taille, Micron.

Au cours d’une année marquée par de fortes fluctuations, Samsung Electronics et SK Hynix ont vu leur capitalisation boursière dépasser les 1.000 milliards de dollars cette année.

Samsung vaut désormais environ 1.470 milliards de dollars, ce qui lui confère une valeur boursière supérieure à celle de Tesla TSLA.O ou de Meta META.O .

JPMorgan a également désigné la Corée du Sud comme son marché préféré dans la région, tout en relevant son objectif à 12 mois pour le KOSPI à 12.500 points. Le KOSPI a clôturé jeudi à 8.930,30 points.

Jeff Kim, directeur de la recherche chez KB Securities-Jefferies, a déclaré que Samsung devrait rejoindre SK Hynix en s’introduisant sur le marché américain par le biais d’American Depositary Receipts (ADR), ce qui devrait stimuler les cours des actions des fabricants de puces coréens, dont la valorisation est à la traîne par rapport à celle de Micron.

"Les valeurs du secteur des puces électroniques se trouvent à un tournant. Les ADR constitueront un puissant catalyseur pour leur valorisation", a-t-il déclaré.

(1 $ = 1.539,66 wons)