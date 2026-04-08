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Les actions mondiales du secteur de l'énergie chutent après le plongeon du pétrole suite au cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des cours des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 4, 7, 8 et 13, ajout des actions de compagnies aériennes américaines au paragraphe 16; modification du code d'emballage des médias)

Les actions américaines et européennes du secteur de l'énergie ont chuté mercredi, alors qu'un cessez-le-feu dans le conflit du Moyen-Orient a annulé l'importante prime de guerre intégrée dans les prix du pétrole en raison des craintes d'interruption de l'approvisionnement par le détroit d'Ormuz.

Le pétrole est tombé sous la barre des 100 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a accepté mardi en fin de journée une suspension de deux semaines des frappes sur l'Iran, sous réserve de la réouverture immédiate et sûre du détroit.

"La réaction initiale du marché a été significative, mais le sentiment restera guidé par le risque des gros titres", a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste principal du marché chez le courtier XM.

"Tout signe indiquant que le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil peut rapidement inverser l'amélioration de l'appétit pour le risque d'aujourd'hui, les prix du pétrole réagissant en premier."

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois à 91,70 dollars, reculant après des gains mensuels records en mars, en raison des perturbations de l'offre liées au conflit O/R

Le Brent et le West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté respectivement de 50,8 % et de 68,5 % depuis la fin février, lorsque les tensions au Moyen-Orient ont perturbé le détroit d'Ormuz, un corridor clé pour le transport du pétrole.

Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché au sein de la société de services financiers Ebury, a déclaré que la volatilité devrait rester élevée car les marchés évaluent les négociations de cessez-le-feu et les activités de transport maritime.

"Si les négociations échouent ou si l'activité dans le détroit reste faible, les prix du pétrole et le dollar pourraient s'inverser assez rapidement", a déclaré M. Ryan.

Les actions du secteur de l'énergie, qui avaient grimpé en début d'année en raison de la hausse des prix du pétrole, ont été à l'origine de la baisse des marchés.

Les actions d'Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N ont chuté de plus de 5 % dans leséchanges avant bourse, tandis que les producteurs, y compris Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips

COP.N , ont glissé entre 5,7 % et 6,8 %. Les sociétés de services pétroliers et les raffineurs ont connu une baisse généralisée.

Les exportateurs de gaz naturel liquéfié, qui avaient bénéficié de prix au comptant élevés pendant le conflit, ont été parmi les plus touchés, Venture Global VG.N et Cheniere Energy

LNG.N étant en forte baisse.

Ce recul fait suite à un premier trimestre vigoureux pour le secteur, au cours duquel la flambée des prix du pétrole a fait grimper l'indice S&P 500 Energy .SPNY de plus de 37 %, ce qui en fait le secteur le plus performant de l'indice S&P 500

.SPX , qui a chuté d'environ 4,6 % au cours de la même période.

Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum, a déclaré que la pause pourrait donner aux marchés plus de temps pour digérer les retombées du conflit et pour évaluer les dommages causés aux installations et le temps nécessaire à la reprise de la production.

En Europe, les actions de BP BP.L , Shell SHEL.L , Eni

ENI.MI , TotalEnergies TTEF.PA et Repsol REP.MC ont chuté de 4,7 % à 6,6 %. Le norvégien Equinor EQNR.OL a chuté de 9,5%, tandis que Var Energi VAR.OL et Aker BP AKRBP.OL ont perdu respectivement12% et 8,8%.

Le secteur européen du pétrole et du gaz .SXEP a été le moins performant, perdant 2,7 % et s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis avril 2025. L'indice est toujours en hausse de près de 30 % jusqu'à présent en 2026.

Ailleurs, la baisse des prix du pétrole a stimulé les actions des compagnies aériennes, avec United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O gagnant chacune plus de 11,5%, offrant un soulagement après des semaines de pression due à l'augmentation des coûts du carburant.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 14:02:42.

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