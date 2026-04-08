Déserts médicaux : l'Assurance maladie va proposer une aide allant jusqu'à 20.000 euros par an pour sauver les "dernières pharmacies" dans les communes

"C'est une avancée majeure dans la préservation de notre réseau" de pharmacies, s'est félicité le ministre de la Santé.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

L'Assurance maladie va proposer une aide à un millier de petites pharmacies -les dernières encore présentes dans leur commune- pour un montant allant jusqu'à 20.000 euros par an, conformément à un nouvel accord conventionnel avec les syndicats de pharmaciens FSPF et USPO.

Pour bénéficier de cette aide, il faudra "être la dernière pharmacie du village, faire moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires (...) ne pas avoir (été auteur) de fraude et être dans un territoire sous-dense en médecins, les fameuses ZIP et ZAC", a résumé pour l'AFP Philippe Besset, le président du syndicat de pharmaciens FSPF. Les ZIP (zones d'intervention prioritaire) et ZAC (zones d'action complémentaire) sont déterminées par les Agences régionales de santé, et couvrent la plus grande partie du territoire, hors grandes villes et alentours, et quelques zones littorales ou alpines.

Un dispositif semblable existait déjà auparavant, mais seules 149 pharmacies avaient pu en bénéficier, du fait de critères de zonage trop restrictifs qui ont été assouplis depuis dans le budget de la Sécurité sociale 2026.

Une mesure d'urgence pour un modèle à revoir

"C'est une avancée majeure dans la préservation de notre réseau" de pharmacies, "une de mes priorités", s'est félicitée la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur X. "Grâce au dialogue conventionnel, nous avançons".

Selon Philippe Besset, le nouvel accord n'est toutefois qu'une mesure d'urgence "face aux pharmacies qui ferment tous les jours dans les villages". " Il faut qu'on revoie le modèle économique général de la pharmacie française" , ce qui sera "un grand chantier", a-t-il indiqué.

L'Assurance maladie a précisé de son côté que le nouvel accord prévoyait "à court terme" de nouvelles négociations conventionnelles sur "l'extension des missions des pharmaciens".

Il s'agira notamment de renforcer le rôle des pharmaciens dans le triage des patients pour des situations cliniques simples (douleur pharyngée, plaie simple, douleur mictionnelle, conjonctivite, brûlure au 1er degré et piqûre de tique). Ce renforcement est déjà à l'essai dans plusieurs régions françaises (Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie, Corse).