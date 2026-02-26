Les actions mondiales atteignent des sommets records, tandis que l'Europe et Wall Street restent calmes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les résultats de Nvidia apaisent les craintes concernant les dépenses massives en IA, mais manquent de perspectives claires

Wall Street devrait connaître un début morose

Le yen en ligne de mire alors que les perspectives de hausse de la BOJ sont remises en question

La livre sterling est faible en raison du test électoral local pour le Premier ministre Starmer

Les entreprises du secteur des puces électroniques aident le KOSPI à réaliser un gain de 50 % depuis le début de l'année

(Mise à jour avant le redémarrage de Wall Street) par Marc Jones

Les actions mondiales ont atteint des sommets historiques jeudi, alors que la nervosité autour des perturbations de l'IA s'est estompée, que le yen japonais a repris pied après sa dernière chute et que l'or a progressé avant les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran.

Un plongeon dans la technologie après les résultats de Nvidia NVDA.O a porté le Nikkei japonais et le KOSPI sud-coréen à des niveaux record en Asie, bien que les mouvements en Europe aient été plus mitigés .FTEU3 et que les contrats à terme de Wall Street aient évolué de manière latérale. .N

Les actions du London Stock Exchange Group LSEG.L ont bondi de près de 6% à Londres après l'annonce d'un rachat de 4,1 milliards de dollars, tandis que les actions du fabricant belge de produits chimiques Syensqo SYENS.BR ont chuté de près de 22% après des résultats décevants. .EU

Les contrats à terme du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow Jones ont tous peu changé, les traders continuant à digérer les chiffres de Nvidia NVDA.O . La société la plus valorisée au monde a annoncé que ses revenus du premier trimestre s'élèveraient à 78 milliards de dollars, grâce aux dépenses constantes des grandes entreprises technologiques pour leurs processeurs d'intelligence artificielle.

Les actions de Nvidia ont légèrement augmenté dans les transactions de pré-marché. Une réaction plus positive avait d'abord été observée dans les heures de transactions prolongées de mercredi, mais elle s'est estompée après que la conférence téléphonique de l'entreprise a offert peu de détails sur les perspectives de revenus et a écarté l'idée d'un retour de liquidités.

Jim Reid de la Deutsche Bank a déclaré que la réaction était "peut-être un signe de l'anxiété croissante des investisseurs concernant les valorisations de l'IA", d'autant plus que Nvidia a enregistré une croissance de 73 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre avec des marges brutes de 75 %.

DRAME STARMER

En Europe, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a convoqué des élections législatives pour le mois prochain afin de capitaliser sur un regain de soutien pour sa position de défi face aux pressions américaines sur le Groenland.

La livre sterling s'enfonçait vers 1,35 $ GBP= avec le vote en cours dans une élection pour un siège vacant au parlement qui sera une épreuve de vérité pour le Premier ministre Keir Starmer.

Le parti de Keir Starmer a facilement remporté le siège lors des dernières élections nationales, mais les sondages indiquent qu'il est désormais trop serré entre le parti travailliste au pouvoir, le parti populiste Reform UK et le parti de gauche des Verts.

"On ne rencontre pas beaucoup de gens qui se demandent s'il faut acheter la livre", a déclaré Kit Juckes, de la Société Générale.

"Mais ils (Les travaillistes) ont obtenu une large majorité et nous n'aurons pas d'élections nationales", a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif principal était de savoir comment les taux de croissance économique de la Grande-Bretagne allaient se comporter.

Février a été un mois agité pour les principaux indices boursiers américains qui ont été affectés par le sentiment vacillant envers l'IA et la technologie, ainsi que par les inquiétudes concernant les marchés du crédit privé et les droits de douane du président américain Donald Trump .

Les actions de Salesforce CRM.N ont été les dernières à être orientées à la baisse jeudi après des prévisions de revenus inférieures aux attentes. Le sous-indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS est actuellement en baisse de plus de 20 % depuis le début de l'année.

POUSSÉE ET TRACTION

Le dollar a été modéré alors que le yen JPY= a rebondi sur ses plus bas récents après les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda qui ont maintenu la perspective d'une hausse des taux de la BOJ à court terme.

Cela s'est produit quelques jours après que la Première ministre Sanae Takaichi ait exprimé ses réserves quant à de nouvelles hausses de taux lors d'une réunion avec Ueda. Le gouvernement vient également de nommer deux universitaires favorables à la relance au sein du conseil d'administration de la BOJ.

"Il s'agit en quelque sorte d'une poussée et d'une traction, et la BOJ est sur la corde raide", a déclaré David Chao, stratège de marché mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique.

"Toutefois, nous pensons toujours que la banque centrale relèvera ses taux deux fois cette année, et le yen devrait être l'une des monnaies les plus performantes", a-t-il ajouté.

Le Nikkei .N225 a terminé en légère hausse après avoir atteint son dernier record à Tokyo. .T

Le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a bondi de 3%, un mouvement principalement tiré par les fabricants de puces Samsung et SK Hynix et qui, comme l'a souligné Reid de la Deutsche Bank, a porté le gain du KOSPI cette année à un peu moins de 50%.

Les marchés pétroliers ont fluctué en raison de l'incertitude persistante quant à la menace d'un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran sur l'approvisionnement.

Les deux parties ont tenu le dernier cycle de négociations à Genève jeudi afin de résoudre leur différend nucléaire de longue date et d'éviter de nouvelles frappes américaines sur l'Iran à la suite d'un renforcement militaire à grande échelle.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont grimpé jusqu'à 71,20 dollars le baril en Asie, mais sont retombés sous les 70 dollars à Londres. Le pétrole brut américain CLc1 a baissé à 65 dollars après que les données aient montré que les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de la manière la plus importante en trois ans. O/R

L'or XAU= , valeur refuge, a augmenté d'environ 0,5 % à 5 190 $ l'once, bien qu'il reste en dessous de la série de records qu'il a atteints à la fin du mois dernier. GOL/

"Les tensions persistantes entre l'Iran et les États-Unis et l'incertitude entourant l'économie mondiale avec (Les tarifs douaniers du président Donald) Trump sont un catalyseur haussier", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste chez Swissquote.