Nvidia ne surprend plus, mais reste un catalyseur clé pour le secteur
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:51
Le fabricant de puces a publié des résultats supérieurs aux attentes, notamment "grâce à de solides livraisons de Blackwell qui ont permis d'établir des prévisions pour le trimestre d'avril bien au-delà des estimations (78 milliards de dollars contre 75 milliards attendus) et une visibilité sur la demande qui s'étend désormais jusqu'en 2027", souligne William Beavington, analyste spécialiste du secteur chez Jefferies.
Un constat revient toutefois chez plusieurs observateurs : la réaction du marché traduit des attentes toujours plus élevées, dans un environnement où le secteur de l'intelligence artificielle évolue sous tension. Pour Harlan Sur, analyste chez J.P.Morgan, "l'incertitude persistante concernant la trajectoire de croissance de l'activité Data Center de NVDA en 2027" expliquerait en partie ce niveau d'exigence. Nvidia, entreprise scrutée en permanence par les analystes, peine désormais à créer un véritable effet de surprise. À titre d'exemple, Harlan Sur anticipait déjà une possible révision à la hausse du chiffre d'affaires à 78 milliards de dollars pour le prochain trimestre.
S'agissant de la dynamique sectorielle, Dan Ives, analyste chez Wedbush, se montre nettement plus enthousiaste. "Les résultats et les prévisions de Nvidia, ainsi que les commentaires optimistes de Jensen, devraient dynamiser les valeurs technologiques et confirmer les moteurs et l'ampleur de la demande mondiale liés à la révolution de l'IA", écrit-il dans sa note. Avant de conclure avec une comparaison évocatrice : "Observer Nvidia aujourd'hui, c'est comme suivre Michael Jordan à ses débuts chez les Chicago Bulls : le début d'une ascension fulgurante qui transforme le monde de la tech."
