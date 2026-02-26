Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la NHTSA, pas de commentaire immédiat de Stellantis dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a mis fin jeudi à une longue enquête sur près de 7,4 millions de véhicules américains construits par Stellantis, société mère de Chrysler, concernant le déploiement par inadvertance d'appuis-tête actifs, sans demander de rappel.

L'agence américaine de la sécurité automobile a déclaré que Stellantis avait accepté d'offrir une extension de garantie de 10 ans pour les véhicules des années 2010 à 2020. La NHTSA a d'abord ouvert son enquête en 2019, mais l'a clôturée jeudi en invoquant l'absence de blessures graves confirmées. La NHTSA a déclaré qu'elle avait reçu des rapports faisant état de 750 blessures, mais qu'elle n'était pas en mesure de confirmer des blessures graves en l'absence de conditions médicales préexistantes.

Stellantis n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La NHTSA a passé des années à étudier la question et sa division de recherche sur les blessures humaines a effectué des simulations informatiques du déploiement afin d'évaluer les risques de fractures du crâne ou de lésions cérébrales.

L'agence a examiné jusqu'à 16 ans de données et plus de 8 500 déploiements par inadvertance et "aucun accident ou blessure grave n'a pu être validé."

Les véhicules faisant l'objet de l'enquête sont les suivants: Chrysler 200 2011-2014, Town & Country 2010-2016,

Dodge Durango 2011-2020, Dodge Grand Caravan 2010-2020, Dodge Journey 2010-2019, Jeep Compass 2010-2017, Jeep Grand Cherokee 2011-2020 et Jeep Patriot 2010-2017.