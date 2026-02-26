Publicité: WPP taille dans ses coûts pour tenter de redresser la barre

( AFP / DANIEL LEAL )

Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA, a annoncé jeudi des centaines de millions de livres de coupes dans ses dépenses pour tenter de redresser la barre.

Dévoilant son plan pour construire une entreprise "plus simple et plus intégrée", la directrice générale Cindy Rose, qui a pris les rênes il y a six mois, affirme vouloir "stabiliser l'activité, renouer avec la croissance organique, dégager des capacités d'investissement et offrir des rendements attractifs aux actionnaires".

Parmi les mesures annoncées figurent l'objectif de réaliser 500 millions de livres (574 millions d'euros) d'économies annuelles d'ici 2028, notamment en améliorant son efficacité, ou encore via la simplification de sa structure en passant d'une holding à une entreprise unique.

WPP a publié jeudi une perte nette de 215 millions de livres (247 millions d'euros) pour 2025, contre un bénéfice de 542 millions de livres en 2024, ce qui s'explique surtout par des dépréciations d'actifs, liées notamment à ses agences Ogilvy and AKQA.

Son chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 8,1% à 13,6 milliards de livres (15,6 milliards d'euros).

Face à l'essor de l'intelligence artificielle, qui réduit le besoin des grandes entreprises de recourir à des agences traditionnelles de publicité, WPP assure vouloir devenir "une entreprise plus simple, meilleur marché et dopée à l'IA".

"Alors que nos clients font face à l'incertitude, aux bouleversements liés à l'IA et à une volatilité macroéconomique accrue, nous avançons avec une mission claire et ciblée: devenir le partenaire de croissance de confiance des plus grandes marques mondiales à l'ère de l'IA", a affirmé Mme Rose jeudi.

Le titre de WPP à la Bourse de Londres était stable en début d'après-midi. Mais il a perdu 65% de sa valeur en un an, ce qui lui a valu d'être rétrogradé en décembre sur l'indice FTSE 250, moins prestigieux que le FTSE 100.

Le géant français de la publicité Publicis avait pour sa part annoncé au début du mois avoir dépassé ses objectifs en 2025, grâce à des investissements dans l'IA, mais des prévisions plus prudentes pour l'année en cours avaient refroidi le marché et fait chuter son action.