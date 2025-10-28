Les actions marquent une pause alors que les marchés se préparent aux résultats des entreprises technologiques et aux verdicts sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions mondiales marquent une pause près des records

*

Les espoirs de bénéfices exceptionnels dans le secteur de la technologie soutiennent les gains des actions

*

Les investisseurs obligataires voient des baisses de taux aux Etats-Unis et au Canada et un maintien au Japon et dans la zone euro

*

L'or sous les 4 000 dollars l'once, l'argent chaud quittant la bulle

(Mise à jour pour le début de l'après-midi en Europe) par Samuel Indyk et Wayne Cole

Les actions mondiales ont marqué une pause dans leur progression mardi après les gains considérables enregistrés récemment, les attentes d'un dégel des tensions commerciales mondiales ayant maintenu l'appétit pour le risque, tandis que la hausse des valeurs technologiques s'appuyait sur une série exceptionnelle de bénéfices des méga-capitalisations cette semaine.

La probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt aux États-Unis et au Canada cette semaine a soutenu les obligations et a maintenu le dollar sous pression, les investisseurs attendant de voir jusqu'à quel point la Réserve fédérale pourrait être dovish sur les perspectives.

L'or, valeur refuge, est repassé sous la barre des 4 000 dollars l'once, la chute de près de 10 % en six séances ayant fait sortir les fonds avec effet de levier de ce qui était des positions très prises. GOL/

"Il y a une raison fondamentale pour laquelle l'or a augmenté et c'est principalement la demande des banques centrales", a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

"Ce à quoi nous assistons est une correction très naturelle et, si j'ose dire, bienvenue. Le marché a besoin de se calmer et d'avancer à un rythme plus naturel", a-t-il ajouté.

LES ACTIONS FONT UNE PAUSE APRÈS LES RECORDS

Plusieurs marchés boursiers mondiaux qui ont récemment atteint des sommets historiques ont marqué une pause mardi.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,2% après avoir atteint un record historique lundi. Les principales bourses de Francfort .GDAXI et de Paris .FCHI sont restées pratiquement inchangées, tandis que le FTSE 100 .FTSE britannique a atteint un nouveau sommet.

L'indice espagnol IBEX .IBEX a également progressé pour atteindre un nouveau record , dépassant son précédent sommet atteint au début de la crise financière en 2007.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étaient un peu plus élevés à l'approche de l'ouverture de Wall Street.

"Les investisseurs sont un peu plus prudents ce mardi car il y a des événements à risque importants à venir, y compris la réunion du FOMC et le début des rapports de résultats MAG7", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Les perspectives pour les actions dépendront largement de la manière dont ces facteurs interagissent, avec une confirmation de la part de la Fed de réductions futures et des perspectives positives de la part du MAG7 comme scénario idéal pour plus de hausse."

Les attentes sont élevées pour les "Sept Magnifiques", les poids lourds de la technologie , qui publient leurs résultats cette semaine. Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont tous besoin de résultats solides pour justifier des valorisations élevées.

Le Nikkei .N225 a reculé de 0,6 %, après avoir bondi de 2,5 % lundi, grâce à un rallye dans tous les domaines technologiques qui lui a permis de gagner près de 27 % depuis le début de l'année.

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rencontré le président américain Donald Trump à Tokyo pour discuter des liens de défense, du commerce et d'un ensemble d'investissements aux États-Unis dans le cadre d'un accord de 550 milliards de dollars conclu plus tôt cette année.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement baissé de 0,6%, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont glissé de 0,2%. L'indice composite de Shanghai .SSEC a franchi le seuil des 4 000 pour la première fois depuis la mi-2015, bien qu'il ait clôturé en dessous.

LA FED VA RÉDUIRE SES TAUX

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR sont tombés à 3,99%, les investisseurs attendant la réunion de la Fed de mercredi. Une baisse des taux d'un quart de point est considérée comme acquise, le véritable enjeu étant de savoir si la Fed valide les prix du marché pour un assouplissement en décembre également.

0#USDIRPR

"Il est évident que nous assisterons à une baisse des taux", a déclaré M. Lagarias de Forvis Mazars.

"Les questions que je me pose sont les suivantes: la Fed signalera-t-elle ses intentions pour le mois de décembre et verrons-nous d'autres dissensions en faveur d'une baisse des taux, à l'exception de Stephen Miran?"

Certains s'attendent également à ce que la Fed mette fin à la réduction de son bilan, également connue sous le nom de resserrement quantitatif.

La banque centrale du Canada devrait également réduire ses taux cette semaine, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient rester stables.

La BOJ est susceptible de débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient l'inciter à rester en attente pour le moment.

Le yen s'est renforcé lorsque le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé à une "politique monétaire saine" lors d'une réunion avec son homologue japonais, Satsuki Katayama. Le dollar était en baisse de 0,5% à 152,11 yens

JPY=EBS , après s'être arrêté avant le récent pic de 153,29 lundi.

L'euro a augmenté jusqu'à 1,1652 $ EUR=EBS . L'indice du dollar s'est replié à 98,74 =USD , mais est resté dans la fourchette récente.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont baissé suite à un rapport de Reuters selon lequel huit nations de l'OPEP+ penchent vers une nouvelle augmentation modeste de la production de pétrole pour décembre lors de leur réunion de dimanche, alors que l'Arabie Saoudite fait pression pour récupérer des parts de marché. O/R

Le Brent LCOc1 a chuté de 1,2% à 64,83 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 1,1% à 60,61 dollars le baril.