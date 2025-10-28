Les actions marquent une pause alors que les marchés se préparent aux résultats des entreprises technologiques et aux verdicts sur les taux d'intérêt

Les actions mondiales marquent une pause près des records

Les espoirs de bénéfices exceptionnels dans le secteur de la technologie soutiennent les gains des actions

Les investisseurs obligataires voient des baisses de taux aux États-Unis et au Canada et un maintien au Japon

L'or sous les 3 900 dollars l'once alors que l'argent chaud quitte la bulle

(Mises à jour tout au long de la journée avec les prix, les commentaires des analystes, Bessent) par Samuel Indyk et Wayne Cole

Les actions mondiales ont interrompu leur reprise mardi après les gains considérables enregistrés récemment, même si les attentes d'un dégel des tensions commerciales mondiales ont maintenu l'appétit pour le risque, tandis que la hausse des actions technologiques reposait sur une série exceptionnelle de bénéfices des méga-capitalisations cette semaine.

La probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt aux États-Unis et au Canada cette semaine a soutenu les obligations et a pesé sur le dollar, les investisseurs attendant de voir jusqu'à quel point la Réserve fédérale pourrait être dovish sur les perspectives.

Pendant ce temps, l'or XAU= , valeur refuge, est repassé sous la barre des 4 000 dollars l'once, une chute de près de 10 % en six séances ayant forcé la sortie des capitaux à effet de levier de positions très saturées. GOL/

"Il y a une raison fondamentale pour laquelle l'or a augmenté et c'est principalement la demande des banques centrales", a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

"Ce à quoi nous assistons est une correction très naturelle et, si j'ose dire, bienvenue. Le marché a besoin de se calmer et d'avancer à un rythme plus naturel", a ajouté M. Lagarias.

LES ACTIONS FONT UNE PAUSE APRÈS LES RECORDS

Plusieurs marchés boursiers mondiaux qui ont récemment atteint des sommets historiques ont marqué une pause mardi.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,2% après avoir atteint un record historique lundi. Les principales bourses de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE ont peu varié au cours de la journée.

L'IBEX espagnol .IBEX a progressé pour atteindre un nouveau record, son premier sommet depuis le début de la crise financière en 2007.

Le Nikkei .N225 du Japon a reculé de 0,6%, après avoir bondi de 2,5% lundi, alors qu'un rallye dans tous les domaines technologiques l'a porté à des gains de près de 27% depuis le début de l'année.

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rencontré le président américain Donald Trump à Tokyo pour discuter des liens de défense, du commerce et d'un ensemble d'investissements aux États-Unis dans le cadre d'un accord de 550 milliards de dollars conclu plus tôt cette année.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement baissé de 0,6%, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont glissé de 0,2%. L'indice composite de Shanghai .SSEC a franchi la barre des 4 000 pour la première fois depuis la mi-2015, bien qu'il ait clôturé en dessous.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont peu varié, proches de leurs sommets historiques.

Les valeurs technologiques ont de nouveau tiré Wall Street vers le haut lundi, Qualcomm QCOM.O bondissant de 11 % après avoir dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données.

Les attentes sont élevées à l'égard des "Sept Magnifiques", les poids lourds de la technologie, qui publient leurs résultats cette semaine: Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple

AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont tous besoin de résultats solides pour justifier leurs valorisations élevées.

Afin de réduire ses dépenses, Amazon prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir de mardi, ont indiqué des sources à Reuters.

LA FED VA RÉDUIRE SES TAUX

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont glissé à 3,98%, les investisseurs attendant la réunion de la Fed de mercredi. Une baisse des taux d'un quart de point est considérée comme acquise, le véritable enjeu étant de savoir si la Fed valide les prix du marché pour un assouplissement en décembre également.

"Il est évident que nous assisterons à une baisse des taux", a déclaré M. Lagarias de Forvis Mazars.

"Les questions que je me pose sont les suivantes: la Fed signalera-t-elle ses intentions pour le mois de décembre et verrons-nous d'autres dissensions en faveur d'une baisse des taux, à l'exception de Stephen Miran?"

Certains s'attendent également à ce que la Fed mette fin à la réduction de son bilan, également connue sous le nom de resserrement quantitatif.

La banque centrale du Canada devrait également réduire ses taux cette semaine, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient rester stables.

La BOJ est susceptible de débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient la faire patienter pour l'instant.

Le yen s'est renforcé lorsque le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé à une "politique monétaire saine" lors d'une réunion avec son homologue japonais, Satsuki Katayama. Le dollar était en baisse de 0,6% à 152,05 yens

JPY=EBS , s'étant arrêté avant le récent pic de 153,29 lundi.

L'euro a augmenté jusqu'à 1,1648 $ EUR=EBS . L'indice du dollar a reculé de 0,1% à 98,69 =USD , mais est resté dans la fourchette récente.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont baissé suite à un rapport de Reuters selon lequel huit nations de l'OPEP+ penchent en faveur d'une nouvelle augmentation modeste de la production de pétrole pour décembre lors de leur réunion de dimanche, alors que l'Arabie Saoudite fait pression pour récupérer des parts de marché. O/R

Le Brent LCOc1 a chuté de 1,9 % à 64,40 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 1,8 % à 60,23 dollars le baril.