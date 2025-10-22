Les actions londoniennes grimpent, les données sur l'inflation encourageant les paris sur une baisse des taux d'intérêt ; Barclays progresse grâce à un rachat d'actions

Le FTSE 100 en hausse de 1%, le FTSE 250 en hausse de 1,4%

Barclays progresse grâce à un rachat d'actions

Taux d'inflation inférieur aux attentes de la BoE

ITV chute après que le principal actionnaire ait réduit sa participation

Les actions londoniennes ont augmenté pour la troisième journée consécutive mercredi, les investisseurs augmentant les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre après que les données **ont** montré que l'inflation s'était maintenue de manière inattendue.

La banque britannique Barclays BARC.L a progressé de 5% parmi les principales valeurs de l'indice FTSE 100 après avoir annoncé un rachat d'actions surprise de 500 millions delivres (670 millions de dollars) et revu à la hausse un objectif de rentabilité clé pour l'année. Cela a fait grimper l'indice de la banque .FTNMX301010 de 1,5 %.

L'inflation pour le mois de septembre a été maintenue à 3,8 % , en dessous des estimations de 4 % de la Banque d'Angleterre , ce qui augmente les paris sur une réduction des taux cette année. Les traders considèrent qu'il y a environ75 % de chances que le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre réduise le taux d'escompte de 4 % à 3,75 % lors de sa réunion de décembre.

Ce chiffre est passé d'environ 46 % avant les données , ce qui "pourrait donner à la banque centrale la confiance nécessaire pour procéder à une nouvelle baisse des taux, très probablement en décembre, ce qui serait une nouvelle victoire pour le gouvernement", a déclaré Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor.

Les données ont également apporté un soulagement bien nécessaire avant le budget de novembre pour la ministre des Finances Rachel Reeves, qui, avec les décideurs politiques de la BoE,a essayé de naviguer entre une inflation stagnante et une croissance économique lente.

Le FTSE 100 .FTSE a gagné 1%, tandis que le FTSE 250

.FTMC a progressé de 1,4%.

Les majors pétrolières BP BP.L et Shell SHEL.L ont gagné respectivement 1,8% et 1,7%, les prix du pétrole ayant légèrement augmenté. O/R

Parmi les valeurs individuelles, Rio Tinto RIO.L a progressé de 2,1% après que des sources **ont** déclaré que le mineur a exploré un échange potentiel d'actifs contre des actions avec Chinalco qui réduirait la participation de 11% de l'investisseur chinois. Cela aiderait l'entreprise à reprendre ses rachats et à conclure de nouveaux accords stratégiques.

En revanche, les actions d'ITV ITV.L ont chuté de 7,8 % après que le radiodiffuseur a déclaré que son principal actionnaire Liberty Global LBTYA.O a réduit sa participation de 10 % à 5 % dans la société. L'action a été la moins performante du FTSE 250.

(1 $ = 0,7451 livre)