L'industriel Verallia abaisse ses objectifs après un trimestre décevant

Usine Verallia à Chateaubernard (Charente) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

L'industriel Verallia a révisé à la baisse mercredi ses objectifs de rentabilité pour l'année 2025 après un troisième trimestre moins porteur que prévu, dans un contexte de marché défavorable.

Verallia, ex-filiale de Saint-Gobain, revendique le statut de troisième producteur mondial d'emballages en verre et a fait l'objet cette année d'une OPA de la société d'investissement brésilienne BWGI. Elle s'attend désormais à générer en 2025 autour de 700 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, un indicateur de rentabilité, contre 800 visés initialement.

Le groupe explique que l'"environnement de marché s'est dégradé en août et septembre" et que l'amélioration attendue de la rentabilité de son activité ne s'est pas concrétisée. A quoi s'ajoute un "décalage dans l'amélioration des conditions de marché".

Verallia a réalisé 846 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, en recul de 2,8% par rapport à la même période 2024, et 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année (-2,5%).

"Verallia a poursuivi la croissance organique de ses volumes au troisième trimestre, ceux-ci sont néanmoins en deçà de nos attentes à la suite du net repli de la consommation en août et septembre", a commenté Patrick Lucas, le directeur général de l'entreprise employant près de 11.000 personnes dans 35 usines verrières dans 12 pays.

L'entreprise a produit l'année précédente 16 milliards de bouteilles et pots en verre et réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.