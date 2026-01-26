Les actions londoniennes clôturent sur une note stable, les actions minières compensant la faiblesse des actions industrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le FTSE 100 progresse de 0,05%, le FTSE 250 de 0,2%

*

Les actions de Spire Healthcare montent en flèche à la suite de négociations de rachat

*

Les banques britanniques vont relever leurs objectifs de bénéfices, selon des sources

(Mise à jour des niveaux de clôture)

Les actions londoniennes ont clôturé avec peu de changement lundi, les gains dans les secteurs de l'exploitation minière et de la santé ayant compensé la faiblesse des actions industrielles, les investisseurs se tournant vers la décision politique de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la semaine.

L'indice FTSE 100 .FTSE est resté pratiquement stable, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a augmenté de 0,2%.

Les actions industrielles .FTNMX502050 ont pesé le plus lourdement sur les marchés londoniens, chutant de 1,6%, tandis que les actions liées aux voyages et aux loisirs .FTNMX405010 ont chuté de 1,2%.

Le transporteur à bas prix Wizz Air WIZZ.L a demandé l'approbation des Etats-Unis pour opérer des vols entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, cherchant à exploiter le lucratif marché transatlantique. Ses actions ont baissé de 1,4 %.

Le ton prudent reflète l'appréhension persistante des investisseurs à la suite des troubles provoqués la semaine dernière par les menaces de tarifs douaniers liées au Groenland proférées par le président américain Donald Trump à l'encontre de la Grande-Bretagne et d'autres nations européennes.

Bien que la menace ait été retirée depuis , les investisseurs continuent de peser les implications à long terme pour le commerce mondial si les droits de douane deviennent un outil de négociation standard.

Du côté positif, les mineurs de métaux précieux

.FTNMX551030 ont atteint des records, gagnant 5,4%, tandis que les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont grimpé de 1,4%, portés par l'optimisme sur les perspectives générales des matières premières et de nouveaux pics dans les prix des métaux précieux.

Les valeurs de la santé .FTNMX201030 ont également progressé de 1,1%, AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L augmentant de plus de 1% chacun.

Les valeurs bancaires .FTNMX301010 ont progressé de 0,8%. HSBC HSBA.L et NatWest NWG.L devraient suivre leurs rivaux européens en relevant leurs objectifs de bénéfices clés lors de la publication de leurs résultats annuels dans les semaines à venir, selon des personnes proches du dossier.

Sur le plan économique, l'économie britannique a montré des signes de reprise depuis la déclaration budgétaire annuelle de la ministre des finances Rachel Reeves en novembre, après des mois d'incertitude pour les employeurs et les ménages.

Les investisseurs se sont également concentrés sur la décision politique de la Fed plus tard dans la semaine. Alors que la banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt, les inquiétudes concernant son indépendance sont susceptibles d'occuper le devant de la scène.

Parmi les autres mouvements, le groupe hospitalier privé Spire Healthcare SPI.L a bondi de 17,9 % après avoir annoncé qu'il avait entamé des discussions avec plusieurs sociétés de rachat, dont Bridgepoint BPTB.L et Triton Partners, afin d'explorer des options stratégiques.

Les actions de Bridgepoint ont baissé de 2,3 %.