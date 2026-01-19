Les actions londoniennes chutent après la menace de tarifs douaniens de Donald Trump ; Beazley atteint un niveau record

Le FTSE 100 perd 0,4 % et le FTSE 250 perd 0,9 %

Les actions de Beazley bondissent de plus de 40 % après l'intérêt de Zurich

Les actions de WH Smith bondissent après l'annonce d'un changement de direction

Les dirigeants de l'UE envisagent de répondre à la menace de droits de douane américains sur le Groenland

(Mise à jour des niveaux de clôture)

Les actions londoniennes ont chuté lundi, les menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump à l'encontre de la Grande-Bretagne et de sept autres nations européennes ayant provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, bien qu'un point positif soit apparu lorsque l'assureur Beazley a atteint un niveau record grâce à une offre publique d'achat bonifiée de la part de Zurich Insurance.

L'indice FTSE 100 .FTSE a terminé en baisse de 0,4%. L'indice des moyennes capitalisations à vocation nationale

.FTMC a chuté de 0,9 %, marquant sa plus forte baisse en une journée depuis la fin novembre.

Samedi, Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne à partir du 1er février. Ces droits de douane atteindraient 25 % au 1er juin, à moins que les États-Unis ne soient autorisés à acheter du Groenland.

L'annonce a déstabilisé les marchés mondiaux, qui sont redevenus volatils.

Les principaux États membres de l'Union européenne ont condamné les menaces tarifaires, les qualifiant de chantage, et la France a proposé de répondre par une série de contre-mesures économiques inédites.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui appelé à des discussions calmes afin de sortir de l'impasse.

Les menaces tarifaires jettent également une ombre sur les accords commerciaux conclus par les États-Unis avec la Grande-Bretagne en mai et avec l'Union européenne en juillet. Ces deux accords limités ont déjà fait l'objet de critiques en raison de leur caractère déséquilibré, qui favorise Washington.

Les pertes se sont répercutées sur le marché boursier londonien, le sous-indice des automobiles et des pièces détachées .FTNMX401010 perdant 1,8 %.

Les détaillants de luxe ont également été touchés, Burberry

BRBY.L et Watches of Switzerland Group WOSG.L étant en tête des pertes avec des baisses respectives de 2,8 % et 2,3 %.

Toutefois, le secteur de l'assurance non-vie .FTNMX303020 a été un point positif, permettant au FTSE 100 d'échapper à la nervosité générale des investisseurs. Beazley BEZG.L a grimpé de 42,9 % pour atteindre un niveau record après que Zurich Insurance Group ZURN.S a offert 1 280 pence par action pour l'assureur spécialisé britannique.

Ses pairs Hiscox HSX.L et Lancashire LRE.L ont également progressé de 9,1% et 4%, respectivement.

En outre, les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 ont bondi de 3,1%, l'or et l'argent ayant atteint des niveaux record dans un contexte de fuite vers la sécurité.

Parmi les autres valeurs, WH Smith SMWH.L a bondi de 11 % après que le distributeur de voyages a nommé l'ancien chef de Balfour Beatty Leo Quinn au poste de président exécutif, en remplacement d'Annette Court, dans le cadre d'un remaniement visant à relancer l'entreprise et à restaurer la confiance des investisseurs.