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Les actions liées aux cryptomonnaies remontent alors que Trump s'apprête à recevoir les dirigeants du secteur
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 17:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions des entreprises du secteur des cryptomonnaies s’envolent; le président Donald Trump recevra plus tard dans la journée des dirigeants du secteur des cryptomonnaies , alors que les régulateurs américains poursuivent l’élaboration de leur cadre réglementaire pour certains actifs numériques

** Strategy MSTR.O progresse de 8,3%, Bullish BLSH.N de 9,3%, Circle CRCL.N de 8,5% et Coinbase COIN.O de 7,1%

** La SEC a proposé mardi des règles très attendues qui exempteraient certaines offres de jetons de la réglementation sur les valeurs mobilières, facilitant ainsi l’émission de jetons et la levée de fonds pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies

** Donald Trump, qui a tiré plus de 1,4 milliard de dollars des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies, doit s’exprimer aux côtés de dirigeants du secteur technologique à la Maison Blanche dans l’après-midi, selon son agenda officiel

** La CFTC doit aborder, entre autres, la question de la réglementation des cryptomonnaies lors d’une réunion du secteur prévue jeudi

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