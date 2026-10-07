information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 12:54

Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies reculent avant l'ouverture, alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

** Le bitcoin BTC= recule de 2,2% à 83.710,93 dollars; l'ether ETH= perd 4,5% à 2.578,39 dollars

** L'action de Coinbase Global COIN.O , opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies, recule de 2,5%

** Mineurs de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O et MARA Holdings MARA.O reculent chacun d’environ 2%

** Hut 8 HUT.O recule de 2,7% et Bit Digital BTBT.O affiche une légère baisse

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O recule de 2,1%

** Strategy MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, recule de 3,4%

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 1,6%

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O reculent tous deux de plus de 2%

** En tenant compte des variations de la séance, le BTC affiche une baisse de 4,5% depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de 13,4% depuis le début de l'année