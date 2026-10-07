 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:54

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies reculent avant l'ouverture, alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

** Le bitcoin BTC= recule de 2,2% à 83.710,93 dollars; l'ether ETH= perd 4,5% à 2.578,39 dollars

** L'action de Coinbase Global COIN.O , opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies, recule de 2,5%

** Mineurs de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O et MARA Holdings MARA.O reculent chacun d’environ 2%

** Hut 8 HUT.O recule de 2,7% et Bit Digital BTBT.O affiche une légère baisse

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O recule de 2,1%

** Strategy MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, recule de 3,4%

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 1,6%

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O reculent tous deux de plus de 2%

** En tenant compte des variations de la séance, le BTC affiche une baisse de 4,5% depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de 13,4% depuis le début de l'année

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

AMERICAN BITCO RG-A
8,1000 USD NASDAQ -4,14%
BIT DIGITAL
1,4550 USD NASDAQ -4,28%
BTC/USD
83 240,2325 USD CryptoCompare -2,77%
CANAAN SP ADR-A
0,3135 USD NASDAQ -3,30%
COINBASE GLB RG-A
178,3100 USD NASDAQ -4,00%
EBANG INTL HLD RG-A
1,9800 USD NASDAQ 0,00%
HUT 8
86,3750 USD NASDAQ -6,34%
ISHARES BIT TRST
46,9550 USD NASDAQ -3,17%
MARA HLDGS
10,2150 USD NASDAQ -6,88%
RIOT PLATFORMS
17,9850 USD NASDAQ -4,99%
ROBINHOOD MARKETS
107,8100 USD NASDAQ -3,74%
SHARPLINK
8,9150 USD NASDAQ -6,16%
STRATEGY RG-A
154,6100 USD NASDAQ -6,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
101,3 +0,22%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
SOITEC
159,9 -4,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank