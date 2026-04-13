Les actions liées aux crypto-monnaies chutent après l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant la mise sur le marché ** Le dollar américain, valeur refuge, se maintient après l'échec des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 0,9% à 70 737,47 $, tandis que l'Ether ETH= chute de 1,4% à 2 183,78 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O en baisse de 2,7%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O et MARA Holdings MARA.O chutent de plus de 3,5%, Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O en baisse de près de 3%

** MicroStrategy MSTR.O (acheteur de BTC) recule de 2,8 %

** La société d'équipement de minage de BTC Canaan Inc

CAN.O en baisse de 2,3%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P chute de 3,4%

** iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de 3,3%

** Depuis dimanche, le BTC a baissé de 18,6 % depuis le début de l'année, tandis que l'Ether a baissé de 25,6 %