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Les actions japonaises terminent en hausse dans l'attente des résultats de Nvidia et des données américaines
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 08:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Rocky Swift

Les actions japonaises ont clôturé en hausse mercredi, dans l'attente des résultats de Nvidia

NVDA.O , figure de proue de l'IA, et des données sur l'inflation aux États-Unis qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des hausses de taux de la Réserve fédérale.

L'indice de référence Nikkei 225 a progressé de 0,62 % pour clôturer à 66 262,16 points, se remettant d'une baisse enregistrée en début de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 0,42 % à 4 111,02 points.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse cette nuit, dans l'attente des résultats de Nvidia, qui seront publiés mercredi après la clôture et seront suivis de près afin de déceler des signes de croissance dans le secteur de l’IA, qui a récemment alimenté la hausse des actions mondiales.

“À l’approche de la publication très attendue des résultats de Nvidia, le potentiel de hausse (des actions nationales) devrait être limité”, a déclaré Yoshitaka Aratani, de Monex Securities, dans un rapport.

L'action de SoftBank Group 9984.T , un investisseur majeur dans l'IA, a grimpé de 1,49 %.

Les traders surveillaient également l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis pour le mois de juillet, dont la publication est prévue plus tard dans la journée. Cette publication fait suite à une baisse inattendue des emplois non agricoles aux États-Unis et à une inflation des prix à la consommation conforme aux prévisions, qui ont tempéré les anticipations d’une hausse des taux en septembre.

Si l’indice PCE s’avère faible, “les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed risquent de s’estomper davantage, ce qui pourrait être perçu comme une bonne nouvelle pour le marché boursier”, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

Le Nikkei 225 comptait 125 titres en hausse contre 96 en baisse, tandis que quatre sont restés inchangés.

Les plus fortes hausses de l'indice ont été enregistrées par Mitsubishi Materials 5711.T , en hausse de 5,95 %, suivies de Tokyo Electric Power 9501.T , en hausse de 3,96 %, et d'Advantest 6857.T , qui a gagné 3,63 %.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Sumco

3436.T , en recul de 3,90 %, suivies de Kawasaki Kisen Kaisha

9107.T , qui a clôturé en baisse de 3,36 %, et de Nippon Yusen

9101.T , qui a perdu 2,48 %.

Valeurs associées

ADVANTEST
192,920 EUR Tradegate +3,74%
MITSUBISHI MATER
32,0000 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
213,0500 USD NASDAQ +2,19%
Nikkei 225
66 262,16 Pts Six - Forex 1 +0,62%
SOFTBANK GROUP
27,805 EUR Tradegate +0,11%
TOKYO EL HLDG
2,827 EUR Tradegate 0,00%
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