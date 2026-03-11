 Aller au contenu principal
Les actions japonaises en hausse, portées par les valeurs de l'IA et l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 03:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste, détails sur le prix du pétrole) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont prolongé leur hausse pour une deuxième séance consécutive mercredi, les investisseurs ayant acheté des titres en baisse, et les inquiétudes sur les approvisionnements en pétrole découlant du conflit au Moyen-Orient s'étant atténuées.

Le Nikkei .N225 a bondi de 2,3% à 55.512,21 à 0220 GMT, tandis que le Topix .TOPX a grimpé de 1,8% à 3.731,36.

"De plus en plus d'investisseurs achètent sur les creux, en particulier dans les zones les plus vendues où les rebonds émergent, et l'action des prix a été forte", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management.

Les actions liées à l'intelligence artificielle, qui ont été particulièrement touchées lundi par le pessimisme concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, ont été parmi les plus performantes de l'indice de référence Nikkei.

Les actions de Resonac 4004.T , entreprise de produits chimiques et de matériaux avancés, ont bondi de 11,3 %, soit la plus forte hausse de l'indice, tandis que les actions du conglomérat d'investissement technologique SoftBank Group

9984.T ont progressé de 7,8 % après avoir fait un bond de 9,2 %. Le fabricant de câbles et de fibres optiques Fujikura

5803.T a également gagné 6,4%.

L'indice Nikkei compte 195 valeurs en hausse contre 30 en baisse.

Le marché du pétrole reste également au centre de l'attention après de fortes fluctuations, les investisseurs cherchant des indications sur l'orientation des actions. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Agence internationale de l'énergie a proposé la plus grande libération de réserves de pétrole de son histoire pour faire baisser les prix du brut. Les ministres de l'énergie du groupe des sept nations ont confirmé mardi qu'ils étaient prêts à prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'approvisionnement énergétique mondial. Les prix du pétrole étaient fluctuants au début de la journée de mercredi. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont échangés en hausse de 23 cents, soit 0,26%, à 88,03 dollars le baril à 0156 GMT.

Si le pétrole brut continue à se stabiliser autour des niveaux actuels, alors les actions sont probablement une opportunité d'achat, a déclaré Naoki Fujiwara.

"Mais si le pétrole remonte au-dessus de 100 dollars, les actions seront probablement à nouveau sous pression, et le marché des actions devra se remettre à la recherche d'un plancher", a-t-il déclaré.

Valeurs associées

FUJIKURA
138,000 EUR Tradegate +3,76%
FUJIKURA
159,8000 USD OTCBB +12,33%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Nikkei 225
55 387,75 Pts Six - Forex 1 +2,10%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
Pétrole Brent
87,95 USD Ice Europ -3,77%
Pétrole WTI
83,84 USD Ice Europ -3,52%
RESONAC HLDGS
59,000 EUR Tradegate -2,48%
RESONAC HLDGS
75,4700 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
20,205 EUR Tradegate -5,07%
