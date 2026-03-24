Les actions japonaises abandonnent leurs gains en raison des inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture, mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont limité leurs gains mardi, les investisseurs n'étant pas convaincus que les commentaires du président américain Donald Trump sur son intention de ne pas cibler l'infrastructure énergétique de l'Iran conduiraient à une percée dans le conflit au Moyen-Orient.

Le Nikkei .N225 a progressé de 0,3% à 51 681,73 à 0216 GMT après avoir augmenté jusqu'à 2,3% plus tôt dans la session. Le Topix .TOPX a gagné 1,1% à 3.526,07 après avoir bondi de 2,6%.

Donald Trump a reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de ce qu'il a décrit comme des "discussions productives" avec des responsables iraniens non identifiés. L'Iran a nié qu'il avait entamé des négociations avec les États-Unis, ce qui a fait grimper les prix du pétrole .

"Peu d'investisseurs semblent croire que les remarques aideront à calmer la situation autour du détroit d'Ormuz, et beaucoup les considèrent comme un peu plus qu'une tactique temporaire de retardement", a déclaré Tomoichiro Kubota, analyste principal du marché chez Matsui Securities. "Ainsi, lorsque le marché monte, ils sont prompts à prendre leurs bénéfices."

L'indice de référence Nikkei a perdu près de 12 % depuis sa clôture du 27 février, avant que la guerre n'éclate.

Mardi, l'indice Nikkei comptait 195 valeurs en hausse contre 27 en baisse.

Les valeurs pharmaceutiques ont soutenu les gains du Nikkei, Sumitomo Pharma 4506.T augmentant de 4,9%. Les actions liées à l'énergie ont également augmenté, notamment Eneos 5020.T , le plus grand raffineur de pétrole du Japon, qui a progressé de 2,7 %.

Tokio Marine Holdings 8766.T a atteint sa limite quotidienne de 6 857 yens et n'a plus été négocié après que Berkshire Hathaway BRKa.N ait déclaré qu'il achetait une participation de 2,49% dans l'assureur japonais pour environ 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique.

Les plus fortes baisses du Nikkei ont été enregistrées par Japan Steel Works 5631.T , qui a perdu 4,7%, suivies par Kawasaki Heavy Industries 7012.T , qui a perdu 3,9% et IHI Corp

7013.T , qui a baissé de 3,5%.