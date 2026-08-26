Les actions indiennes restent stables, la baisse du prix du pétrole soutenant le moral des investisseurs ; le secteur financier compense le recul du secteur informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les indices boursiers de référence indiens – le Nifty 50 .NSEI stable, le Sensex .BSESN en hausse de 0,2 % – ainsi que l’indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 , respectivement en hausse de 0,7 % et 0,3 %, alors que la baisse des cours du pétrole soutient le moral des investisseurs

** Les autres marchés asiatiques progressent, portés par l'espoir que le détroit d'Ormuz, d'une importance cruciale, puisse rouvrir prochainement, l'Iran ayant annoncé la reprise des négociations avec Oman pour la gestion de cette voie navigable

** Huit des seize principaux secteurs sont en hausse

** Les banques publiques .NIFTYPSU et les banques privées

.NIFPVTBNK gagnent chacune 1,1 %; le secteur bancaire

.NSEBANK et le secteur financier .NIFPVTBNK progressent chacun de 0,7 %

** Les hausses du secteur financier sont contrebalancées par une baisse de 0,8 % de l’indice des technologies de l’information .NIFTYIT , après deux séances de hausse de 0,8 %

** Les investisseurs attendent les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O plus tard dans la journée, l’attention se portant sur la question de savoir si l’énorme boom des dépenses en IA est durable

** Parmi les valeurs, Cyient CYIE.NS progresse de 4,6 %, plusieurs courtiers réitérant leurs prévisions de contrats importants et d’amélioration des marges après la journée des analystes

** Hindustan Zinc HZNC.NS progresse de 4,8 %; Jefferies réitère sa recommandation « acheter » et relève son objectif de cours ainsi que ses estimations de bénéfices pour tenir compte de la hausse des cours du zinc et de l’argent

** Gujarat Energy GJAA.NS recule de 1,5 % après que Morgan Stanley a abaissé sa note en raison des risques liés à la concurrence