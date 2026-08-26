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L'Europe ouvre dans le vert face aux espoirs dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 09:45
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Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le vert en début de séance mercredi, portées par les espoirs d'une réouverture ​du détroit d'Ormuz, tout en restant en alerte avant la publication des résultats de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,43%% à 8.475,21 points vers 07h15 GMT. ​À Francfort, le Dax recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 ​avance de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de ⁠0,12%% et le Stoxx 600 de 0,12%.

Les marchés accueillent avec enthousiasme l'annonce ‌de Téhéran selon laquelle l'Iran et Oman ont repris les négociations sur la gestion du détroit d'Ormuz.

Ces déclarations interviennent alors que Washington ​fait pression économiquement sur ‌Téhéran, au vu de l'enlisement du conflit au Moyen-Orient provoqué ⁠par les frappes américaines et israéliennes fin février sur l'Iran.

Ces développements laissent entrevoir une réouverture du détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en brut, ce qui ⁠entraîne un repli ‌des cours pétroliers.

Le Brent perd 2,33% à 86,52 dollars le baril ⁠et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 2,54% à 80,27 ‌dollars.

En parallèle de la géopolitique, les investisseurs se préparent aux résultats ⁠trimestriels de Nvidia, la publication prévue du géant américain des ⁠puces électroniques devant apporter ‌des réponses quant aux craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Aux valeurs, ​l'opérateur aéroportuaire Groupe ADP progresse de 2,7% ‌au gré d'un changement de recommandation à "acheter" contre "conserver" de la part de Deutsche Bank.

OVH chute de 9% ​après que le fournisseur de services d'informatique français a annoncé le départ prochain de sa directrice financière Stéphanie Besnier.

Ailleurs en Europe, le groupe de ⁠logiciels allemand SAP perd 2,5% à la suite d'un abaissement de la recommandation à "neutre" d'UBS sur le titre.

Face à la reprise des négociations concernant le détroit d'Ormuz et la baisse des cours pétroliers, le compartiment des énergies fossiles affiche de loin la pire performance sectorielle, avec un recul de 1,2%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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