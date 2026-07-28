Les actions indiennes ouvrent sans variation alors que les investisseurs évaluent la trêve entre l'Iran et les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à l'ouverture des marchés)

Les actions indiennes ont ouvert à un niveau stable mardi, après avoir mis fin à une série de cinq séances de baisse lors de la séance précédente, la trêve dans les frappes au Moyen-Orient, à la veille de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, ayant permis aux marchés de souffler un peu.

L'indice de référence Nifty 50 .NSEI a progressé de 0,09% à 24.017, tandis que le BSE Sensex .BSESN gagnait 0,1% à 76.902,01 à 9 h 25 (heure de l'Inde).

Douze des seize principaux secteurs ont reculé. L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT a bondi de 2,7%, allant à contre-courant d'une vague de ventes généralisée sur les valeurs technologiques asiatiques, alimentée par les inquiétudes concernant les besoins de financement considérables liés à l'essor de l'IA.

Le secteur indien des technologies de l'information est considéré comme relativement à l'abri de ce risque, car il ne compte pas d'entreprises spécialisées exclusivement dans l'IA.

Cette remontée a également précédé la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue mercredi, lors de laquelle celle-ci devrait maintenir ses taux inchangés.

Les investisseurs se concentreront sur son évaluation de l'impact inflationniste de la guerre en Iran sur l'économie américaine, ce qui aura une incidence sur le secteur des technologies de l'information, puisque celui-ci tire une part importante de son chiffre d'affaires des États-Unis.

L' .NIFSMCP100 , qui regroupe les petites capitalisations, et le .NIFMDCP100 , dédié aux moyennes capitalisations, ont évolué à un niveau stable.

L'indice du Brent LCOc1 a reculé de 1,3% à environ 87,2 dollars le baril, après avoir chuté de 8,7% lors de la séance précédente. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Washington menait des "discussions constructives " avec l'Iran et qu'il y avait une chance de parvenir à un accord.