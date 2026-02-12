Les actions frôlent des records après la publication de données positives sur l'emploi aux États-Unis

Les actions frôlent des records après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis

Le rallye du dollar s'essouffle

L'attention se porte désormais sur les données de l'inflation américaine vendredi

Le yen progresse grâce aux paris des investisseurs sur la responsabilité fiscale de Takaichi

Les actions mondiales se sont échangées autour de niveaux records jeudi et le dollar s'est maintenu après un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort qui a réduit les attentes de réduction des taux à court terme , avec une série de grandes entreprises qui doivent publier leurs résultats en Europe.

L'économie américaine a créé près de deux fois plus d'emplois en janvier que prévu, selon le rapport de mercredi, apaisant ainsi les inquiétudes concernant le ralentissement du marché du travail et maintenant les attentes de deux autres réductions des taux d'intérêt américains cette année.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS , qui a gagné près de 4,5% cette année, était en hausse pour la cinquième journée et s'est approché de son record de mercredi.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,5%, également à des sommets historiques, après les résultats positifs du distributeur de luxe Hermes HRMS.PA et du groupe français d'infrastructure numérique pour le bâtiment Legrand

Ce mois-ci, la confiance des investisseurs a été ébranlée par une série de baisses dans des secteurs tels que les gestionnaires d'actifs, les assureurs et les fabricants de matériel et de logiciels, en raison des inquiétudes concernant le potentiel de l'IA à perturber ces industries.

LE RETOUR AUX FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES EST UN SOULAGEMENT

Le retour aux fondamentaux macroéconomiques a apporté un soulagement bien nécessaire aux acteurs des marchés financiers.

Les attentes du marché pour une réduction des taux de la Fed d'au moins 25 points de base en mars avaient augmenté à environ 20 % avant les données sur l'emploi, mais ont reculé à environ 5 %, selon l'outil FedWatch de CME.

Thomas Mathews, responsable des marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, a déclaré que le tableau d'ensemble était que les conditions du marché de l'emploi pourraient se resserrer.

"Si c'est le cas, les investisseurs pourraient surestimer les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement, et les obligations d'État pourraient souffrir encore un peu

Les rendements du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui suivent généralement les attentes de la Fed en matière de taux, étaient à 3,508% après avoir bondi de près de 6 points de base mercredi, la plus forte hausse quotidienne depuis octobre.

La hausse des rendements a permis au dollar de rester stable. Cependant, les analystes ont déclaré que les incertitudes concernant l'indépendance de la Fed et les risques politiques suggéraient que le dollar aurait besoin de plus de surprises positives dans les données pour maintenir le rebond.

DE BONNES ET DE MAUVAISES NOUVELLES POUR LE DOLLAR

"Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le dollar après les chiffres de l'emploi d' hier . La bonne est intuitive: les chiffres de l'emploi sont bons", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

La mauvaise nouvelle, selon lui, est que le dollar aurait dû se redresser plus fortement à la suite de ces chiffres, notamment en raison de la hausse des rendements à court terme.

"Nous y voyons plutôt un signe que les marchés restent enclins à vendre les hausses du dollar sur la base de considérations à plus long terme. Cela signifie que la barre pour une reprise du dollar est plus haute: plus de bonnes données sont nécessaires, pour commencer", a-t-il déclaré.

Les données sur l'inflation sont attendues vendredi et constitueront le prochain test pour les opinions du marché sur les réductions de taux d'intérêt.

UN GOUVERNEMENT RESPONSABLE SUR LE PLAN BUDGÉTAIRE STIMULE LE YEN

Le yen JPY= a prolongé sa hausse de la semaine, les investisseurs se ralliant à l'idée que le nouveau gouvernement sera responsable sur le plan fiscal et que les finances du Japon pourraient être favorables à long terme.

Le yen JPY= a augmenté de 2,7% cette semaine pour atteindre 152,95 pour un dollar, bien en dessous du pic de la devise américaine à 157,95 lundi.

"Les shorts sur le yen réévaluent collectivement leurs positions, bien qu'à ce stade la tendance baissière du yen qui a commencé au début de l'année 2025 ressemble plus à un retour à la moyenne qu'au début d'un marché haussier structurel", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Cela dit, les traders doivent rester ouverts d'esprit au fur et à mesure que la situation macroéconomique évolue

L'euro EUR= est resté stable à 1,1883 $, tout comme la livre à 1,364 $, après que les données ont montré que l'économie britannique a à peine progressé au cours du dernier trimestre de 2025.

L'or XAU= était en baisse de 0,3% à 5 065 dollars l'once, après avoir augmenté de plus de 1% lors de la session précédente.