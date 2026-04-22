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Les actions FICO chutent alors que Freddie Mac et Fannie Mae commencent à accepter son rival VantageScore
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les actions de Fair Isaac FICO.N , plus connu sous le nom de FICO, ont plongé de 13 % mercredi après que Freddie Mac et Fannie Mae ont déclaré qu'elles accepteraient désormais les prêts hypothécaires évalués à l'aide du système d'évaluation de crédit rival, VantageScore 4.0.

Cette décision vise à réduire les coûts pour les acheteurs américains et à stimuler la concurrence sur le marché de l'évaluation du crédit hypothécaire dominé par FICO, a déclaré le ministère américain du logement et du développement urbain.

Les géants du crédit hypothécaire commenceront par un déploiement limité aux prêteurs agréés.

L'action FICO a plus que diminué de moitié au cours des 12 derniers mois.

Fondée en 2006, le rival de FICO, VantageScore, est une société de modélisation et d'analyse des scores de crédit détenue conjointement par Equifax EFX.N , Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N .

"En adoptant des modèles supplémentaires d'évaluation prédictive du crédit, nous faisons un pas important vers l'élargissement de l'accès à la propriété, en particulier pour les emprunteurs solvables qui auraient pu être négligés par les anciens systèmes", a déclaré le secrétaire du HUD, Scott Turner.

Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, avait proposé en juillet d'autoriser Fannie Mae et Freddie Mac à utiliser VantageScore 4.0.

Valeurs associées

EQUIFAX INC
176,810 USD NYSE -8,19%
EXPERIAN
2 879,250 GBX LSE -1,19%
FAIR ISAAC
877,935 USD NYSE -15,36%
FREDDIE MAC
6,8155 USD OTCBB -1,94%
TRANSUNION
73,120 USD NYSE -5,65%
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