Les actions européennes s'établissent à la hausse, l'accent étant mis sur les bénéfices et la politique monétaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs financières sont en tête des gains avant les résultats des grandes banques

Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, intervention possible du Japon sur le marché des changes en ligne de mire

Danone touche son plus bas niveau depuis un an suite à un rappel de lait maternisé

(Mise à jour à la clôture des marchés) par Avinash P, Niket Nishant et Johann M Cherian

Les actions européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par des gains dans le secteur financier à l'approche des résultats des grandes banques plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a évolué en dents de scie pendant la majeure partie de la séance et a clôturé en hausse de 0,2% à 609,83 points, son niveau le plus élevé depuis plus d'une semaine. Les banques .SX7E .SX7P ont mené les gains parmi les secteurs avec un gain de 1% chacune. Les bénéfices de plusieurs grands prêteurs tels que la Deutsche Bank allemande < DBKGn.DE > et la Lloyds britannique < LLOY.L> sont attendus plus tard cette semaine et les bénéfices des sociétés financières dans leur ensemble devraient augmenter de 4%, selon les données compilées par le LSEG jeudi.

Le secteur technologique .SX8P sera également scruté à la recherche de signes de monétisation de l'IA lorsque les poids lourds du secteur aux États-Unis, tels que Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O , publieront leurs résultats plus tard dans la semaine.

"Les actifs à risque ont tendance à progresser en début d'année, mais ils peuvent faire l'objet d'une réévaluation une fois que les données et les résultats des entreprises commencent à être publiés. C'est probablement la principale vulnérabilité à l'heure actuelle", a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

Les opérateurs se remettent encore de l'incertitude commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne provoquée la semaine dernière par un différend sur le Groenland, tout en évaluant les implications à long terme des droits de douane américains utilisés comme monnaie d'échange dans une affaire sans rapport avec le sujet.

Les prix de l'or et de l'argent, valeurs refuges, ont grimpé en flèche, entraînant une hausse de 1,6 % des actions minières

.SXPP , qui ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2008. Parmi les résultats de lundi, Ryanair RYA.I a perdu 2,3% après avoir publié ses résultats du troisième trimestre . Le fabricant français de produits alimentaires et de boissons Danone DANO.PA a glissé de 2,3%, après avoir touché son plus bas niveau depuis un an suite au rappel de certains lots de lait maternisé sur certains marchés. Airbus AIR.PA a glissé de 2,1%. Dans une lettre interne consultée par Reuters , le directeur général Guillaume Faury a averti le personnel que le constructeur d'avions devait être prêt à s'adapter à de nouveaux risques géopolitiques inquiétants. La baisse de 1,6% des actions du secteur de la défense .SXPARO a également limité les gains.

D'autre part, le fabricant de vêtements de sport Puma

PUMG.DE a grimpé de 16,9%, se remettant de la chute de 14% de vendredi. En ce qui concerne la politique, les projecteurs seront braqués sur la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt plus tard dans la semaine. La Fed devrait laisser les coûts d'emprunt inchangés, mais les inquiétudes concernant son indépendance seront probablement au centre de l'attention. Au niveau mondial, les spéculations sur une éventuelle intervention de la banque centrale japonaise sont allées bon train sur les marchés des devises, ce qui a porté le yen

JPY= à son plus haut niveau depuis deux mois face au dollar. Ce sentiment a également pesé sur l'euro EURJPY= , qui a perdu 0,7 % pour atteindre son niveau le plus bas face au yen depuis plus d'un mois.