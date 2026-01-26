 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions européennes s'établissent à la hausse, l'accent étant mis sur les bénéfices et la politique monétaire
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les valeurs financières sont en tête des gains avant les résultats des grandes banques

*

Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, intervention possible du Japon sur le marché des changes en ligne de mire

*

Danone touche son plus bas niveau depuis un an suite à un rappel de lait maternisé

(Mise à jour à la clôture des marchés) par Avinash P, Niket Nishant et Johann M Cherian

Les actions européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par des gains dans le secteur financier à l'approche des résultats des grandes banques plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a évolué en dents de scie pendant la majeure partie de la séance et a clôturé en hausse de 0,2% à 609,83 points, son niveau le plus élevé depuis plus d'une semaine. Les banques .SX7E .SX7P ont mené les gains parmi les secteurs avec un gain de 1% chacune. Les bénéfices de plusieurs grands prêteurs tels que la Deutsche Bank allemande < DBKGn.DE > et la Lloyds britannique < LLOY.L> sont attendus plus tard cette semaine et les bénéfices des sociétés financières dans leur ensemble devraient augmenter de 4%, selon les données compilées par le LSEG jeudi.

Le secteur technologique .SX8P sera également scruté à la recherche de signes de monétisation de l'IA lorsque les poids lourds du secteur aux États-Unis, tels que Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O , publieront leurs résultats plus tard dans la semaine.

"Les actifs à risque ont tendance à progresser en début d'année, mais ils peuvent faire l'objet d'une réévaluation une fois que les données et les résultats des entreprises commencent à être publiés. C'est probablement la principale vulnérabilité à l'heure actuelle", a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

Les opérateurs se remettent encore de l'incertitude commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne provoquée la semaine dernière par un différend sur le Groenland, tout en évaluant les implications à long terme des droits de douane américains utilisés comme monnaie d'échange dans une affaire sans rapport avec le sujet.

Les prix de l'or et de l'argent, valeurs refuges, ont grimpé en flèche, entraînant une hausse de 1,6 % des actions minières

.SXPP , qui ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2008. Parmi les résultats de lundi, Ryanair RYA.I a perdu 2,3% après avoir publié ses résultats du troisième trimestre . Le fabricant français de produits alimentaires et de boissons Danone DANO.PA a glissé de 2,3%, après avoir touché son plus bas niveau depuis un an suite au rappel de certains lots de lait maternisé sur certains marchés. Airbus AIR.PA a glissé de 2,1%. Dans une lettre interne consultée par Reuters , le directeur général Guillaume Faury a averti le personnel que le constructeur d'avions devait être prêt à s'adapter à de nouveaux risques géopolitiques inquiétants. La baisse de 1,6% des actions du secteur de la défense .SXPARO a également limité les gains.

D'autre part, le fabricant de vêtements de sport Puma

PUMG.DE a grimpé de 16,9%, se remettant de la chute de 14% de vendredi. En ce qui concerne la politique, les projecteurs seront braqués sur la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt plus tard dans la semaine. La Fed devrait laisser les coûts d'emprunt inchangés, mais les inquiétudes concernant son indépendance seront probablement au centre de l'attention. Au niveau mondial, les spéculations sur une éventuelle intervention de la banque centrale japonaise sont allées bon train sur les marchés des devises, ce qui a porté le yen

JPY= à son plus haut niveau depuis deux mois face au dollar. Ce sentiment a également pesé sur l'euro EURJPY= , qui a perdu 0,7 % pour atteindre son niveau le plus bas face au yen depuis plus d'un mois.

Valeurs associées

AIRBUS
202,4000 EUR Euronext Paris -2,13%
APPLE
254,3203 USD NASDAQ +2,53%
CAC 40
8 131,15 Pts Euronext Paris -0,15%
DANONE
66,0000 EUR Euronext Paris -2,28%
DAX
24 933,08 Pts XETRA +0,13%
DEUTSCHE BANK
33,155 EUR XETRA +0,82%
EUR/JPY SPOT
183,0130 Six - Forex 1 -0,41%
EURO STOXX 50
5 957,80 Pts DJ STOXX +0,16%
EURO STOXX Banks
271,54 Pts DJ STOXX +1,15%
FTSE 100
10 148,85 Pts FTSE Indices +0,05%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
LLOYDS BANKING G
103,175 GBX LSE +1,50%
MICROSOFT
473,3700 USD NASDAQ +1,59%
Or
5 083,96 USD Six - Forex 1 +2,03%
PUMA
21,630 EUR XETRA +16,92%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
STOXX Europe 600
609,57 Pts DJ STOXX +0,20%
STOXX Europe 600 Banks
368,15 Pts DJ STOXX +0,97%
STOXX Europe 600 Basic Resources
761,78 Pts DJ STOXX +1,56%
STOXX Europe 600 Insurance
477,74 Pts DJ STOXX +0,28%
STOXX Europe 600 Technology
907,30 Pts DJ STOXX -0,21%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 909,11 Pts DJ STOXX -1,80%
USD/JPY SPOT
153,9865 Six - Forex 1 -0,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank