Les actions européennes repartent à la hausse ; les métaux précieux poursuivent un rallye étincelant

Lesactions européennes ont commencé l'année 2026 à de nouveaux records, les investisseurs se préparant à une année qui devrait mettre à l'épreuve le rallye mené par l'IA, inaugurer un changement de garde à la Réserve fédérale américaine, davantage de dépenses gouvernementales et potentiellement plus de turbulences sous la présidence de Donald Trump. L'indice londonien FTSE 100 .FTSE a atteint la barre symbolique des 10 000 points pour la première fois vendredi, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a atteint un nouveau sommet tout en étant en passe de réaliser sa troisième progression hebdomadaire consécutive. L'indice STOXX a terminé l'année 2025 avec sa meilleure performance depuis 2021 grâce à la baisse des taux d'intérêt, à la relance budgétaire de l'Allemagne et à une rotation des valeurs technologiques américaines. En Asie, les actions de Hong Kong ont démarré l'année 2026 en atteignant un sommet d'un mois et demi, et les marchés de Taïwan, de Corée du Sud et de Singapour ont atteint des sommets inégalés. Les marchés japonais et chinois étaient fermés. Les métaux précieux ont poursuivi leur ascension fulgurante de l'année dernière, avec l'or au comptant XAU= en hausse de 1,6% à 4 384 $ l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a bondi de 4,3% à 74,37 $ l'once. GOL/ La hausse de l'or de 2025 a été la plus importante depuis 46 ans, tandis que l'argent et le platine ont réalisé leurs plus fortes hausses jamais enregistrées, sous l'effet d'un cocktail de facteurs tels que les baisses de taux de la Fed, les crises géopolitiques, les achats massifs des banques centrales et l'afflux d'ETF. Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique de Mizuho pour l'Asie hors Japon, a déclaré que le rallye soulignait également "les couvertures contre les risques d'affaiblissement de l'USD" Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,6 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont augmenté de 1 %. Les actions ont fortement progressé en 2025, les marchés ayant résisté à une année de guerre tarifaire, à la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, aux conflits géopolitiques ainsi qu'aux menaces pesant sur l'indépendance des banques centrales. "Le rallye du marché américain des actions en 2025 a été alimenté par l'euphorie de l'IA, les bénéfices solides des entreprises, les rachats d'actions et les flux importants des particuliers", a déclaré Saira Malik, responsable des investissements chez Nuveen. "Les accès de volatilité, tels que ceux provoqués par les incertitudes macroéconomiques, géopolitiques et politiques, ainsi que les changements périodiques de sentiment autour de l'IA, sont susceptibles de rester une caractéristique des marchés boursiers, ce qui signifie que les investisseurs doivent s'attendre à d'autres hoquets au cours de l'année à venir." LES YEUX RIVÉS SUR LA FED Cette année, l'attention des investisseurs se portera également sur la vigueur de l'économie américaine et sur la politique de la Fed. Une série de données économiques retardées par la fermeture du gouvernement américain est attendue dans les prochains jours et pourrait être déterminante pour l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt. Les traders ont évalué à 15% la probabilité que la banque centrale américaine réduise ses taux ce mois-ci, bien qu'ils s'attendent à deux réductions supplémentaires cette année. 0#USDIRPR Ledollar est resté stable, avec l'euro EUR= en très légère baisse à 1,1735 $, tandis que la livre sterling GBP= a abandonné ses gains initiaux pour se stabiliser à 1,3456 $. FRX/ Le yen JPY= était également stable à 156,79 pour un dollar, non loin des niveaux qui ont rendu les investisseurs sceptiques quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie en difficulté. Avec la poursuite de l'assouplissement prévu par la Fed cette année, même si certains de ses pairs semblent prêts à augmenter, cela a à son tour tiré sur le dollar, qui en 2025 a enregistré sa plus forte baisse annuelle en huit ans. Le billet vert a également été ébranlé par les politiques commerciales chaotiques de Trump et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed - une question qui devrait être mise en avant cette année alors que le président américain se prépare à annoncer le remplacement du président Jerome Powell plus tard ce mois-ci. Dans les matières premières, les prix du pétrole étaient un peu plus bas vendredi après avoir affiché leur plus grande perte annuelle depuis 2020. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,3% à 60,62 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,4% à 57,20 dollars le baril. O/R/