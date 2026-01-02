 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions européennes repartent à la hausse ; les métaux précieux poursuivent un rallye étincelant
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:41

Lesactions
européennes ont commencé l'année 2026 à de nouveaux records, les
investisseurs se préparant à une année qui devrait mettre à
l'épreuve le rallye mené par l'IA, inaugurer un changement de
garde à la Réserve fédérale américaine, davantage de dépenses
gouvernementales et potentiellement plus de turbulences sous la
présidence de Donald Trump.
     L'indice londonien FTSE 100  .FTSE  a atteint la barre
symbolique des 10 000 points pour la première fois vendredi,
tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a atteint un
nouveau sommet tout en étant en passe de réaliser sa troisième
progression hebdomadaire consécutive.
  
     L'indice STOXX a terminé l'année 2025 avec sa meilleure
performance depuis 2021 grâce à la baisse des taux d'intérêt, à
la relance budgétaire de l'Allemagne et à une rotation des
valeurs technologiques américaines.
  
    En Asie, les actions de Hong Kong ont démarré l'année 2026
en atteignant un sommet d'un mois et demi, et les marchés de
Taïwan, de Corée du Sud et de Singapour ont atteint des sommets
inégalés. Les marchés japonais et chinois étaient fermés.
Les métaux précieux ont poursuivi leur ascension fulgurante de
l'année dernière, avec l'or au comptant  XAU=  en hausse de 1,6%
à 4 384 $ l'once, tandis que l'argent au comptant  XAG=  a bondi
de 4,3% à  74,37 $ l'once.  GOL/ 
    La hausse de l'or de 2025 a été la plus importante depuis 46
ans, tandis que l'argent et le platine ont réalisé leurs plus
fortes hausses jamais enregistrées, sous l'effet d'un cocktail
de facteurs tels que les baisses de taux de la Fed, les crises
géopolitiques, les achats massifs des banques centrales et
l'afflux d'ETF.
    Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique
de Mizuho pour l'Asie hors Japon, a déclaré que le rallye
soulignait également "les couvertures contre les risques
d'affaiblissement de l'USD"
Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont augmenté de 0,6 %,
tandis que les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  ont augmenté de
1 %.
    Les actions ont fortement progressé en 2025, les marchés
ayant résisté à une année de guerre tarifaire, à la plus longue
fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, aux
conflits géopolitiques ainsi qu'aux menaces pesant sur
l'indépendance des banques centrales.
    "Le rallye du marché américain des actions en 2025 a été
alimenté par l'euphorie de l'IA, les bénéfices solides des
entreprises, les rachats d'actions et les flux importants des
particuliers", a déclaré Saira Malik, responsable des
investissements chez Nuveen.
    "Les accès de volatilité, tels que ceux provoqués par les
incertitudes macroéconomiques, géopolitiques et politiques,
ainsi que les changements périodiques de sentiment autour de
l'IA, sont susceptibles de rester une caractéristique des
marchés boursiers, ce qui signifie que les investisseurs doivent
s'attendre à d'autres hoquets au cours de l'année à venir."
    
    LES YEUX RIVÉS SUR LA FED
    Cette année, l'attention des investisseurs se portera
également sur la vigueur de l'économie américaine et sur la
politique de la Fed.
Une série  de données économiques retardées par la
fermeture du gouvernement américain est attendue dans les
prochains jours et pourrait être déterminante pour l'ampleur de
la baisse des taux d'intérêt.
Les traders ont évalué à 15% la probabilité que la banque
centrale américaine réduise ses taux ce mois-ci, bien qu'ils
s'attendent à deux réductions supplémentaires cette année.
 0#USDIRPR 
Ledollar est resté stable, avec l'euro  EUR=  en très légère
baisse à 1,1735 $, tandis que la livre sterling  GBP=  a
abandonné ses gains initiaux pour se stabiliser à 1,3456 $.
 FRX/ 
Le yen  JPY= était également stable à 156,79 pour un dollar, non
loin des niveaux qui ont rendu les investisseurs sceptiques
quant à une éventuelle intervention  des autorités
japonaises pour soutenir la monnaie en difficulté.
Avec la poursuite de l'assouplissement prévu par la Fed cette
année, même si certains de ses pairs semblent prêts à augmenter,
cela a à son tour tiré sur le dollar, qui en 2025 a enregistré
sa plus forte baisse annuelle  en huit ans.
Le billet vert a également été ébranlé par les politiques
commerciales chaotiques de Trump et les inquiétudes concernant
l'indépendance de la Fed - une question qui devrait être mise en
avant cette année alors que le président américain se prépare à
annoncer  le remplacement du président Jerome Powell plus
tard ce mois-ci.
Dans les matières premières, les prix du pétrole étaient un peu
plus bas vendredi après avoir affiché leur plus grande perte
annuelle  depuis 2020.
Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  étaient en baisse de
0,3% à 60,62 dollars le baril, tandis que le brut américain
 CLc1  a baissé de 0,4% à 57,20 dollars le baril.  O/R/

Valeurs associées

Argent
74,49 USD Six - Forex 1 +4,46%
EUR/USD SPOT
1,1721 USD Six - Forex 1 -0,24%
FTSE 100
9 990,15 Pts FTSE Indices +0,59%
GBP/USD SPOT
1,3457 Six - Forex 1 -0,12%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 338,47 Pts Six - Forex 1 +2,76%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 339,48 Pts Six - Forex 1 -0,37%
Or
4 387,07 USD Six - Forex 1 +1,67%
Platine
2 054,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
60,58 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
57,23 USD Ice Europ -0,47%
STOXX Europe 600
595,60 Pts DJ STOXX +0,58%
USD/JPY SPOT
156,9020 Six - Forex 1 +0,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank