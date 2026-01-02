 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran partenaire de Skyted autour des communications confidentielles en vol
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 12:10

Ce partenariat stratégique vise à intégrer une technologie de rupture au sein des cabines d'avions pour permettre des appels vocaux simultanés sans nuisances sonores.

Safran Passenger Innovations (SPI) indique avoir conclu un accord d'exclusivité avec la jeune entreprise technologique Skyted afin d'intégrer ses solutions de communication silencieuse aux systèmes de Divertissement et de Connectivité en Vol (IFEC), baptisés RAVE.

Concrètement, cette innovation permet de capter la voix à la source pour garantir la confidentialité des échanges tout en préservant le calme de la cabine.

Selon Stéphane Hersen, Président-Directeur Général de Skyted, cette technologie rend possible un scénario où "300 passagers pourraient passer un appel dans un avion en même temps" sans se déranger mutuellement.

Pour SPI, cette intégration via sa plateforme ouverte répond à la généralisation de la connectivité haut débit en vol, offrant aux voyageurs d'affaires une productivité comparable à celle d'un bureau. Ce progrès technologique majeur aspire à transformer l'expérience passager tout en réduisant les interventions du personnel de bord liées aux nuisances sonores.

Valeurs associées

SAFRAN
303,9000 EUR Euronext Paris +2,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank