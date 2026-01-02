France: l'activité manufacturière s'améliore en décembre, portée par la demande étrangère (PMI)

( AFP / JOEL SAGET )

L'activité du secteur manufacturier en France a connu en décembre sa plus forte amélioration depuis trois ans et demi, tirée par un rebond de la demande à l'export, selon l'indice PMI publié vendredi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI du secteur manufacturier a terminé l'année sur une notre positive et s'est redressé à 50,7 en décembre, contre 47,8 le mois précédent, marquant la fin d'une période de contraction de trois mois consécutifs.

C'est la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022, relèvent S&P Global et la HCOB.

Selon cet indice élaboré sur la base de données recueillies auprès de quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière entre le 4 et le 16 décembre, cette situation s'explique par "l'orientation positive" des cinq composantes de l'indice (les nouvelles commandes, la production, l'emploi, les délais de livraison des fournisseurs et les stocks des achats).

Après une importante contraction le mois dernier, la production s'est presque stabilisée en décembre, selon les données de cette enquête.

La période a été marquée par un dynamisme soutenu des nouvelles commandes à l'export qui ont connu leur plus forte hausse depuis près de quatre ans. Les entreprises ont notamment fait part d'une croissance de la demande en provenance d'Europe de l'Est et du Sud, d'Amérique du Nord, ainsi que de certaines régions d'Afrique.

Cette trajectoire favorable des exportations a permis de compenser en partie "la faiblesse des ventes sur le territoire français".

Les effectifs ont augmenté pour la septième fois au cours des huit derniers mois, illustrant une tendance positive qui s'est traduite sur le front de l'emploi avec un taux de création de postes au plus haut niveau depuis août 2024.

Malgré un degré de confiance qui reste modéré, notamment en raison d'une "incertitude politique" qui a pesé sur le moral des entreprises, les perspectives de production pour 2026 sont restées favorable.

Les entreprises qui témoignent d'un certain optimisme s'attendent notamment à une augmentation du volume des ventes et misent sur le lancement de nouveaux produits, indique l'enquête.