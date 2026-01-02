Washington allège ses surtaxes sur les pâtes italiennes, Rome salue la mesure

En septembre 2025, Washington annonçait imposer des droits antidumping provisoires de plus de 91 % sur les pâtes, en plus des 15% actuellement appliqués. ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Initialement prévues à 91,74 %, elles passent désormais entre 2 et 14 % selon les marques.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour pratiques commerciales présumées de certaines marques impliquant des exportations vers les États-Unis à des prix inférieurs à ceux du marché ("dumping").

"Le département américain du Commerce a publié dans la nuit, avant la conclusion de l'enquête prévue pour le 11 mars, certaines évaluations concernant les droits antidumping sur certaines marques de pâtes italiennes", relève le communiqué du ministère italien des Affaires étrangères.

Cette analyse redéfinit "à un niveau nettement inférieur les taux fixés à titre provisoire le 4 septembre dernier", ajoute le ministère, qui précise que de 91,74 %, les droits de douane passent à 2,26 % pour la marque de pâtes "La Molisana", à 13,98 % pour "Garofalo" et à 9,09 % pour "les 11 autres producteurs non échantillonnés ".

17 % des pâtes italiennes menacées aux Etats-Unis

"La redétermination des droits de douane témoigne de la reconnaissance par les autorités américaines de la volonté effective de nos entreprises de coopérer", poursuit le communiqué.

Le ministère italien des Affaires étrangères avait annoncé début octobre travailler avec Washington et la Commission européenne pour tenter d'empêcher l'instauration de cette surtaxe antidumping inquiétant les producteurs de pâtes de la péninsule.

Les États-Unis représentent un marché stratégique pour les producteurs italiens, avec une valeur estimée à près de 671 millions d'euros en 2024, selon Coldiretti - la plus grande association agricole italienne -, soit près de 17% des exportations.