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Les actions européennes remontent après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois ; le secteur des télécommunications freine la reprise
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 1%

* Les cours du pétrole reculent

* Le secteur des télécommunications s'effondre suite à l'accord de SpaceX sur les fréquences

* Les contrats à terme de Wall Street en hausse

9 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS EUROPÉENNES SE REPRENNENT APRÈS AVOIR TOUCHÉ LEURS PLUS BAS NIVEAUX DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CHUTE

Les actions européennes sont en hausse ce vendredi, les cours du pétrole ayant reculé après avoir fortement augmenté la veille, le président américain Trump ayant laissé entrevoir un apaisement des tensions avec l'Iran.

Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’attaqueraient pas l’Iran avant les élections de mi-mandat le mois prochain, apaisant ainsi certaines craintes concernant des perturbations à court terme de l’approvisionnement énergétique.

Cela a contribué à améliorer le climat vendredi et a poussé les actions européennes à la hausse. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progresse de 1% même s'il s'achemine vers une légère perte hebdomadaire. Il avait chuté la veille à son plus bas niveau depuis près de quatre mois.

La tendance générale est positive, avec plus de 85% des titres de l’indice en hausse.

Les principales places boursières de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE affichent des hausses comprises entre 0,9% et 1%.

Le secteur des télécommunications .SXKP sous-performe après que SpaceX SPCX.O a conclu un accord pour acquérir un portefeuille de fréquences en bande basse aux États-Unis, ce qui a fait chuter les actions de ses concurrents américains. Deutsche Telekom DTEGn.DE , qui détient une participation majoritaire dans T-Mobile US TMUS.O , recule de 7%.

Voici un aperçu rapide de l'ouverture des marchés:

(Samuel Indyk)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EN HAUSSE ALORS QUE LE PÉTROLE RECULE CLIQUEZ ICI

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