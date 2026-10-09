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Basket: Wembanyama soutient les manifestations lycéennes
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:47

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NBA : Pré-saison - Atlanta Hawks chez les San Antonio Spurs

NBA : Pré-saison - Atlanta Hawks chez les San Antonio Spurs

La star du ‌basket français Victor Wembanyama a apporté jeudi soir son soutien aux ​lycéens et étudiants qui manifestent depuis plusieurs semaines pour exiger de meilleures conditions d'enseignement.

Quelque 71.500 personnes étaient présentes jeudi dans les cortèges ​et manifestations statiques, selon le ministère de l'Intérieur.

"Ce sont des inégalités systémiques, des problèmes ​tellement profonds qu'en réalité, je suis ⁠content que les lycéens et les jeunes en général se ‌fassent entendre", a déclaré "Wemby", jeudi soir, en conférence de presse.

"Je les entends et je les soutiens, et j'espère ​que les gens ‌qui sont tout là-haut en feront de même."

Le ⁠joueur des San Antonio Spurs avait auparavant répondu "J'aimerais trop" à un fan qui l'invitait à venir manifester, en commentaire de l'une de ⁠ses publications sur ‌Instagram.

"Ça m'intéresse beaucoup. J'étais dans cette situation il n'y ⁠a pas si longtemps", a-t-il dit lors de cette conférence ‌de presse d'après-match. "J'ai eu la chance d'échapper à ce ⁠système, à ces problèmes. Mais c'est une chance, c'est ⁠de la chance. ‌Je veux donc leur apporter mon soutien."

"Ce qui me touche, c'est ​que ce n'est pas quelque ‌chose de totalement inconnu. J'étais au lycée à Nanterre qui était un bastion des ​blocus déjà à l'époque", a ajouté le vice-champion olympique 2024 avec l'équipe de France.

Le mouvement a été initié le ⁠21 septembre dans l'académie de Créteil (Val-de-Marne). Les élèves qui bloquent leurs établissements dénoncent notamment des classes et des emplois du temps surchargés, le manque de professeurs, et demandent la refonte voire la suppression de Parcoursup, la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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