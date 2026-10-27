Les actions européennes reculent, les résultats de HSBC pesant sur le secteur bancaire à la veille de la publication des résultats des géants de la technologie

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(Mises à jour concernant les horaires de transactions en Europe)

* Le chiffre d'affaires de HSBC au troisième trimestre est inférieur aux prévisions, le cours de l'action chute

* Le dépôt d'une introduction en bourse spectaculaire par Anthropic relance le secteur de l'IA

* La levée de fonds de Meta contribue également à apaiser les inquiétudes des investisseurs

* La Fed, la BCE et la Banque du Japon devraient maintenir leurs taux inchangés; l'attention des marchés se porte sur les déclarations

par Johann M Cherian et Ankur Banerjee

Les actions européennes ont reculé mardi, entraînées à la baisse par les valeurs bancaires, après les résultats décevants de HSBC, tandis que les investisseurs se sont également montrés prudents à l'approche des résultats des entreprises technologiques américaines, considérés comme un test décisif pour le secteur de l'IA, et des réunions des banques centrales susceptibles d'influencer les perspectives de taux d'intérêt à court terme.

Le .SX7P du secteur bancaire du STOXX 600 a reculé de 1,3 %, les actions de la plus grande banque européenne, HSBA.L , perdant 7 % après avoir manqué les prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre juillet-septembre en raison d'un ralentissement de la croissance de son activité de gestion de patrimoine, tandis que le bénéfice avant impôts était conforme aux estimations.

Le .STOXX paneuropéenSTOXX 600 a reculé de 0,2 %, tandis que l'indice FTSE 100 de Londres .FTSE a perdu 1 %, principalement en raison de la chute du titre HSBC.

“Les banques ont été les grandes gagnantes du trimestre précédent, affichant des résultats records en raison de la forte volatilité et du financement de l’IA”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

“Mais actuellement, elles subissent des pressions car nous assistons à une hausse des taux d’intérêt, les rendements à court terme augmentant davantage que ceux à long terme; cela pèse fondamentalement sur leurs revenus”, a-t-elle ajouté.

“Je continue toutefois de penser que les banques sont bien placées pour surperformer les autres secteurs, en particulier ceux qui sont plus vulnérables à la hausse directe du coût de la vie.”

Les résultats trimestriels sont au centre de l’attention à l’échelle mondiale, alors que les investisseurs évaluent l’impact du conflit en Iran, notamment la hausse des coûts et des taux d’intérêt, sur les performances des entreprises.

AVALANCHE DE RÉSULTATS

Aux États-Unis cette semaine, plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats, et les géants de l’IA, notamment Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , feront l’objet d’une attention particulière, les investisseurs cherchant des signes indiquant que les investissements de plusieurs milliards de dollars de ces entreprises génèrent les rendements escomptés.

“Nous restons optimistes à moyen terme quant au secteur des "pioches et pelles". Nous estimons que le cycle des dépenses d’investissement restera soutenu et que les bénéfices resteront solides”, a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

“Nous admettons toutefois que, comme dans tout cycle, il y aura des gagnants et des perdants dans le secteur de l’IA, et qu’un certain nombre d’entreprises ne resteront pas rentables, voire feront faillite.”

Les résultats des géants de la tech pourraient déterminer l’engouement pour l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic , figure de proue de l’IA, et pour la levée de fonds de 95 milliards de dollars de Meta Platforms META.O .

Anthropic, propriétaire de Claude, a révélé lundi, dans son dossier de demande d’introduction en bourse aux États-Unis uneperte importantemais une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires, et devrait être cotée avant la fin du mois de novembre.

L’enthousiasme suscité par Anthropic a soutenu les actions en Asie et a contribué à la hausse de 0,1 % de l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS . Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 sont restés stables après les forts gains enregistrés lors de la séance précédente.

LES BANQUES CENTRALES DEVRAIENT MAINTENIR LEURS TAUX INCHANGÉS

Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon sont attendues en fin de semaine. Les économistes s'attendent à ce que ces trois institutions maintiennent leurs taux d'intérêt inchangés, l'attention se portant donc sur les déclarations des responsables politiques pour évaluer les perspectives en matière de taux.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu’ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d’intérêt à court terme mercredi, mais les inquiétudes liées à l’inflation restant au centre des préoccupations, les investisseurs estiment que cette pause dans les hausses de taux ne durera pas longtemps. Les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base de la part de la Fed en décembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L’euro a reculé de 0,1 % et, à 1,115 dollar, il s’est rapproché du plus bas niveau depuis mai atteint il y a deux semaines.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR est resté stable à 4,986 %, se maintenant sous la barre des 5 % qu’il avait franchie en septembre, lorsque les investisseurs s’étaient rués vers les bons du Trésor pour se mettre à l’abri des turbulences boursières liées aux inquiétudes concernant l’intelligence artificielle.

Les perspectives en matière de taux d’intérêt pourraient dépendre de l’issue des négociations en cours avec Téhéran, alors même que les Houthis du Yémen continuent d’attaquer l’Arabie saoudite. Les cours du Brent LCOc1 ont progressé de 0,6 % pour s’établir à 116,82 dollars le baril.

Les cours au comptant de l'or XAU= ont reculé de 0,6 % à 3.992,70 dollars l'once.