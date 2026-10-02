Les actions européennes progressent légèrement après une correction obligataire, l'attention se porte sur les données d'inflation

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Les actions européennes ont légèrement progressé vendredi après une forte correction provoquée par la chute du marché obligataire, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l’inflation dans la zone euro et le rapport sur l’emploi aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de politique monétaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX gagnait 0,4 % à 629,18 points à 07h20 GMT.

L'indice avait clôturé en baisse de 1,3 % jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois alors que les rendements des obligations d'État mondiales atteignaient leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

L'attention se porte désormais sur les données préliminaires d'inflation de la zone euro attendues plus tard dans la journée, qui pourraient donner des indications sur les projets de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne.

Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, attendus à 12h30 GMT, seront également suivis de près, les prévisions tablant sur une création de 90 000 emplois en septembre.

Les valeurs bancaires européennes .SX7P s'apprêtaient à enregistrer leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis avril, pénalisées par les craintes d'un ralentissement économique lié à la hausse des taux d'intérêt.

La Commerzbank allemande CBKG.DE a chuté de 2 % après que RBC a abaissé la note du titre de "surperformance" à "performance sectorielle".

Puma PUMG.DE a reculé de 1,2 % après que son homologue américain Nike NKE.N a annoncé une baisse étonnamment forte de son chiffre d’affaires annuel, alors que l’entreprise continue de faire face à une faible demande en Chine et à une concurrence accrue.