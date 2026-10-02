La Bourse de Paris prudente, la dette française sous pression

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue prudemment vendredi, au terme d'une semaine dominée par la flambée des taux d'intérêt de la dette hexagonale, sur fond de craintes croissantes des investisseurs quant à la situation politique et budgétaire en France.

A 9H40 (heure de Paris) peu après l'ouverture, le CAC 40 prenait 0,35%, soit une hausse de 27,16 points, à 7.862,47 points. La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 1,62%, à 7.835,31 points. Sur l'ensemble de la semaine, il perd plus de 2,60%.

"L'environnement reste dominé par la remontée des primes de risque obligataires" et "les inquiétudes budgétaires et politiques en France continuent de peser sur la dette", selon John Plassard, chef de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La veille, le taux d'intérêt à dix ans français a atteint 4,96% en séance, son plus haut niveau depuis 2002, et a clôturé à 4,91%.

Vendredi matin, vers 9H40, il restait stable par rapport à la veille, alors que la majorité de ses équivalents européens profitaient d'une détente, en raison d'une légère baisse des prix du pétrole.

Très scruté sur les marchés, l'écart - le "spread" - avec la référence allemande à dix ans se creusait donc encore davantage, atteignant 1,44 point de pourcentage, contre 1,40 la veille en clôture, au plus haut depuis 2012.

Le gouvernement français a présenté jeudi son projet de budget 2027, avec l'ambition de "redresser" les finances publiques par une série de mesures d'économies, notamment sur les retraites, s'attirant les foudres des oppositions.

Or, les marchés doutent de plus en plus de la capacité du pays à adopter un texte, alors que la situation politique est bloquée et que la France affiche un déficit et une dette par rapport au PIB parmi les plus élevés en Europe.

"Ces tensions surviennent au pire moment possible, alors que la zone euro est aux prises avec une crise énergétique, une inflation en hausse et des perspectives de politique plus restrictive pour la Banque centrale européenne (BCE)", selon Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Les investisseurs scruteront particulièrement la publication des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre, à 11H00.

Autre point d'attention, outre Atlantique: le rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre, attendu à 14H30, déterminant pour anticiper la future politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Kering recule après une note de JPMorgan

Le géant du luxe français Kering cédait 2,00% à 212,80 euros après une note des analystes de JPMorgan estimant que la reprise de la demande en Chine, un marché crucial pour l'entreprise, ne serait pas aussi rapide que prévue.

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