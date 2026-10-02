L'Europe ouvre en légère hausse avec l'accalmie sur l'obligataire

Le quartier financier et d'affaires de La Défense au coucher du soleil, vu depuis Puteaux

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse prudente ‌vendredi en début de séance, dans un climat encore marqué par une nouvelle vague mondiale de ​ventes d'obligations la veille, tandis que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation dans la zone euro et ceux de l'emploi aux États-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,35% à 7.862,93 points vers 07h36 GMT. ​À Francfort, le Dax avance de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,39%, le FTSEurofirst ​300 de 0,35% et le Stoxx 600 de 0,40%.

Les ⁠investisseurs entament la séance sur une note positive tout en suivant de près l'évolution du ‌marché de la dette souveraine, qui semble plus serein vendredi après avoir subi de fortes secousses la veille dans un contexte de craintes inflationnistes et d'inquiétudes liées ​à l'endettement élevé des États.

Bien que ‌la pression soit généralisée, Moh Siong Sim, analyste chez OCBC à Singapour, ⁠souligne que les actifs européens, y compris l'euro, sont particulièrement touchés par les inquiétudes liées aux risques budgétaires dans des pays comme la France et l'Italie.

"La sous-performance des obligations d'État françaises et italiennes par ⁠rapport aux bons du ‌Trésor américains et aux Bunds allemands témoigne d'un mouvement de fuite vers les marchés ⁠souverains les plus liquides et les plus défensifs", a-t-il déclaré.

Le gouvernement français a présenté jeudi un ‌projet de budget 2027 incluant de nouvelles économies à hauteur de 43 milliards d'euros, ⁠qui doit désormais être examiné par le Parlement sans aucune garantie d'obtenir la ⁠majorité nécessaire à son ‌adoption.

L'écart de rendement entre les obligations françaises à 10 ans et leurs homologues allemandes se creuse encore, ​dépassant les 149 points de base plus tôt dans ‌la matinée.

Les investisseurs suivront de très près vendredi la publication d'une nouvelle série de données clés permettant d'ajuster les prévisions concernant ​les taux d'intérêt des banques centrales: l'inflation de la zone euro, prévue à 09h00 GMT, et le rapport sur l'emploi aux États-Unis, attendu quant à lui à 12h30 GMT.

Aux valeurs, Kering cède ⁠2,4% après les déclarations de la direction du groupe français de luxe aux analystes lors d'une conférence préalable à ses résultats trimestriels.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars abandonne 3,3% après avoir émis un avertissement concernant ses ventes et sa situation de trésorerie.

Puma et Adidas sont tous deux en légère baisse après que leur rival américain Nike a dit jeudi prévoir une nette baisse de ses ventes annuelles.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Zhifan Liu)