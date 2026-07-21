Les actions européennes progressent, la bonne tenue du secteur technologique compensant la flambée des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après la clôture du marché)

* L'action Wienerberger atteint son plus bas niveau depuis près de quatre ans après un avertissement sur les résultats

* Mitie bondit après son rachat à 4,2 milliards de dollars par un concurrent soutenu par un fonds d'investissement

* Boliden recule après avoir mis en garde contre une hausse des coûts

par Tharuniyaa Lakshmi, Purvi Agarwal et Avinash P

Les actions européennes ont progressé mardi, les hausses enregistrées par les valeurs technologiques et minières ayant détourné l'attention des nouvelles frappes au Moyen-Orient, qui ont fait grimper les cours du pétrole, tandis que les investisseurs passaient au crible une nouvelle série de résultats financiers. Le Brent LCOc1 a bondi de plus de 2,5% après que les forces américaines ont bombardé des cibles dans le sud et l'ouest de l'Iran pendant la nuit .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a grimpé de 0,6% pour clôturer à 643,19 points, mettant fin à une série de deux jours de baisse.

Les valeurs technologiques .SX8P ont progressé de 2,1%, soit la plus forte hausse de l’indice, ASMI ASMI.AS et ASML

ASML.AS enregistrant respectivement des gains de 5,4% et 4,7%.

Les résultats des grandes entreprises technologiques américaines, telles qu’Alphabet GOOGL.O , seront suivis de près cette semaine afin de déterminer si la demande liée à l’IA est durable et si leurs valorisations élevées sont justifiées.

« Nous avons observé ces fluctuations du sentiment… qui mettent en évidence la nervosité qui entoure le secteur technologique, en particulier celui de l’IA et des puces électroniques », a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

« Mais si nous assistons à une nouvelle saison de résultats solides, cela pourrait en fait servir de catalyseur à une nouvelle phase de hausse des valeurs technologiques. »

Les marchés seront également attentifs aux résultats des grandes banques telles que Banco Santander SAN.MC et BNP Paribas BNPP.PA , qui seront publiés en fin de semaine.

« L’amélioration des rendements sur capitaux propres ne se reflète pas encore dans les valorisations des banques européennes, qui se négocient toujours avec une décote de près de 30% par rapport à leurs homologues américaines », ont indiqué les analystes de Lombard Odier Investment Managers. Le secteur minier .SXPP a progressé de 1,7%, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre et de l’or, bien que la société minière suédoise Boliden BOL.ST ait reculé de 5,7%, après avoir publié un résultat d’exploitation trimestriel ajusté inférieur aux attentes.

À l’inverse, le secteur des médias .SXMP a été le plus à la traîne, reculant de 1,4%. L'action Wienerberger WBSV.VI a chuté de 4,1%, atteignant son plus bas niveau depuis 2022, après que le fabricant de matériaux de construction a publié un avertissement sur ses résultats annuels, invoquant une détérioration de l'activité dans le secteur de la construction neuve.

La banque suisse Julius Baer BAER.S a reculé de 4% malgré des entrées nettes de capitaux au premier semestre supérieures aux attentes, tandis que le fabricant d’ascenseurs Schindler SCHP.S a chuté de 5,4% après que son chiffre d’affaires trimestriel a déçu les attentes du marché . L'action Novartis NOVN.S a progressé de 2% après que le laboratoire pharmaceutique a dépassé les estimations de bénéfice d'exploitation de base au deuxième trimestre. Le titre Mitie MTO.L a bondi de 39% après que son concurrent OCS Group International a accepté de racheter le prestataire de services externalisés britannique pour 3,1 milliards de livres sterling (soit 4,17 milliards de dollars).

L'attention se portera également sur les déclarations des responsables de la Banque centrale européenne lors de leur réunion de politique monétaire de jeudi, au cours de laquelle ils devraient maintenir les taux d'intérêt inchangés.

Toutefois, selon les données compilées par LSEG, les acteurs du marché anticipent au moins une hausse de 25 points de base d’ici fin 2026. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre Andy Burnham a nommé l’ancien secrétaire d’État à la Défense John Healey au poste de ministre des Finances , quelques semaines seulement après que ce dernier eut démissionné du gouvernement précédent en critiquant vertement les lacunes du Trésor en matière de dépenses de défense.