Les actions européennes progressent grâce aux résultats de Nvidia ; les investisseurs évaluent les données sur l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

JD Sports chute en raison d'un bénéfice annuel inférieur aux prévisions

*

Games Workshop atteint un niveau record grâce à de fortes prévisions pour le semestre

*

Les Etats-Unis affichent une croissance solide de l'emploi en septembre, le taux de chômage s'élevant à 4,4%

(Mise à jour après la clôture des marchés) par Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian et Tharuniyaa .

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi, après que les résultats de Nvidia, l'entreprise phare dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont apaiséles inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle,mais ont réduit les gains antérieurs, l'incertitude concernant la politique monétaire des États-Unis ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,4% à 563,94 points. D'autres indices régionaux majeurs ont également progressé, ceux de l'Allemagne .GDAXI et de la France .FCHI augmentant respectivement de 0,5 % et de 0,3 %.

Les résultats trimestriels exceptionnels et les perspectives positives du concepteur de puces Nvidia NVDA.O sont arrivés à un moment crucial pour les investisseurs, qui ont été ébranlés ces dernières semaines par les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

"Ce qui nous rend enthousiastes à propos du secteur technologique et de Nvidia, c'est que la demande d'IA est toujours plus importante que l'offre. Ainsi, le type de dépenses en capital qui inquiète quelque peu le marché est toujours présent", a déclaré Marija Veitmane, responsable de la recherche sur les actions chez State Street Global Markets.

"Les résultats de Nvidia suggèrent que ces bénéfices resteront probablement élevés, très visibles, ce qui constitue un soutien très fort pour le marché des actions."

LE MARCHÉ DU TRAVAIL AMÉRICAIN RESTE MOROSE

Dans le même temps, les données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en septembre, mais le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ce qui suggère que les conditions du marché de l'emploi restent léthargiques. Les traders ont continué à parier que la Réserve fédérale ne procéderait pas à une réduction des taux d'intérêt en décembre .

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a réduit sesgains antérieurs pour augmenter de 0,1%.

"Nous constatons que les valeurs technologiques européennes sont prises dans l'enthousiasme général pour le commerce des technologies", a déclaré Laura Cooper, responsable des crédits macroéconomiques chez Nuveen.

Les fabricants d'équipements informatiques qui ont bénéficié du boom technologique, tels que Siemens Energy

ENR1n.DE , ont gagné 2,9 %.

L'indice européen de la défense .SXPARO était en hausse de 1,3%, après avoir chuté de près de 3% mercredi sur les signes d'une nouvelle poussée des États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Rheinmetall RHMG.DE a gagné 2,6%, tandis que Leonardo LDOF.MI a ajouté 2,9%.

Les valeurs bancaires .SX7P ont augmenté de 0,8% et l'énergie .SXEP a grimpé de 1,1%.

Les valeurs automobiles européennes .SXAP ont perdu 1,4%. L'équipementier automobile français Valeo VLOF.PA a chuté de 13 % après avoir fourni des prévisions à moyen terme inférieures aux attentes. Le secteur des médias .SXMP a reculé de 1,9%.

Parmi les autres mouvements, BNP Paribas BNPP.PA a gagné 4,4 % après que la banque française a relevé son objectif de ratio CET1, un indicateur de la stabilité financière, à 13 % d'ici 2027.

Les actions de Games Workshop GAW.L ont atteint un niveau record, en hausse de 13,5 %, grâce à des prévisions semestrielles solides, tandis que Halma HLMA.L a augmenté de 9,2 % après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

JD Sports Fashion JD.L a perdu 3,9 % après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs de la zone euro est restée stable à -14,2 en novembre.