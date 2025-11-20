 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 898,30
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions européennes progressent grâce aux résultats de Nvidia ; les investisseurs évaluent les données sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

JD Sports chute en raison d'un bénéfice annuel inférieur aux prévisions

*

Games Workshop atteint un niveau record grâce à de fortes prévisions pour le semestre

*

Les Etats-Unis affichent une croissance solide de l'emploi en septembre, le taux de chômage s'élevant à 4,4%

(Mise à jour après la clôture des marchés) par Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian et Tharuniyaa .

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi, après que les résultats de Nvidia, l'entreprise phare dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont apaiséles inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle,mais ont réduit les gains antérieurs, l'incertitude concernant la politique monétaire des États-Unis ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,4% à 563,94 points. D'autres indices régionaux majeurs ont également progressé, ceux de l'Allemagne .GDAXI et de la France .FCHI augmentant respectivement de 0,5 % et de 0,3 %.

Les résultats trimestriels exceptionnels et les perspectives positives du concepteur de puces Nvidia NVDA.O sont arrivés à un moment crucial pour les investisseurs, qui ont été ébranlés ces dernières semaines par les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

"Ce qui nous rend enthousiastes à propos du secteur technologique et de Nvidia, c'est que la demande d'IA est toujours plus importante que l'offre. Ainsi, le type de dépenses en capital qui inquiète quelque peu le marché est toujours présent", a déclaré Marija Veitmane, responsable de la recherche sur les actions chez State Street Global Markets.

"Les résultats de Nvidia suggèrent que ces bénéfices resteront probablement élevés, très visibles, ce qui constitue un soutien très fort pour le marché des actions."

LE MARCHÉ DU TRAVAIL AMÉRICAIN RESTE MOROSE

Dans le même temps, les données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en septembre, mais le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ce qui suggère que les conditions du marché de l'emploi restent léthargiques. Les traders ont continué à parier que la Réserve fédérale ne procéderait pas à une réduction des taux d'intérêt en décembre .

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a réduit sesgains antérieurs pour augmenter de 0,1%.

"Nous constatons que les valeurs technologiques européennes sont prises dans l'enthousiasme général pour le commerce des technologies", a déclaré Laura Cooper, responsable des crédits macroéconomiques chez Nuveen.

Les fabricants d'équipements informatiques qui ont bénéficié du boom technologique, tels que Siemens Energy

ENR1n.DE , ont gagné 2,9 %.

L'indice européen de la défense .SXPARO était en hausse de 1,3%, après avoir chuté de près de 3% mercredi sur les signes d'une nouvelle poussée des États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Rheinmetall RHMG.DE a gagné 2,6%, tandis que Leonardo LDOF.MI a ajouté 2,9%.

Les valeurs bancaires .SX7P ont augmenté de 0,8% et l'énergie .SXEP a grimpé de 1,1%.

Les valeurs automobiles européennes .SXAP ont perdu 1,4%. L'équipementier automobile français Valeo VLOF.PA a chuté de 13 % après avoir fourni des prévisions à moyen terme inférieures aux attentes. Le secteur des médias .SXMP a reculé de 1,9%.

Parmi les autres mouvements, BNP Paribas BNPP.PA a gagné 4,4 % après que la banque française a relevé son objectif de ratio CET1, un indicateur de la stabilité financière, à 13 % d'ici 2027.

Les actions de Games Workshop GAW.L ont atteint un niveau record, en hausse de 13,5 %, grâce à des prévisions semestrielles solides, tandis que Halma HLMA.L a augmenté de 9,2 % après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

JD Sports Fashion JD.L a perdu 3,9 % après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs de la zone euro est restée stable à -14,2 en novembre.

Valeurs associées

ABB
55,640 CHF Swiss EBS Stocks +2,17%
ASM INT
498,1000 EUR Euronext Amsterdam +0,75%
ASML HLDG
889,8000 EUR Euronext Amsterdam +0,36%
BESI
130,0500 EUR Euronext Amsterdam +0,74%
BNP PARIBAS
70,0200 EUR Euronext Paris +4,40%
CAC 40
7 981,07 Pts Euronext Paris +0,34%
DAX
23 278,85 Pts XETRA +0,50%
FTSE 100
9 527,65 Pts FTSE Indices +0,21%
GAMES WORKSHOP G
18 255,000 GBX LSE +13,46%
HALMA
3 610,000 GBX LSE +9,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
32,910 EUR XETRA +0,41%
JD SPORTS FSN
77,680 GBX LSE -3,38%
LEGRAND
129,6000 EUR Euronext Paris +0,90%
LEONARDO
49,100 EUR MIL +2,89%
MTU AERO ENGINES
352,800 EUR XETRA +0,68%
NOVARTIS
100,420 CHF Swiss EBS Stocks -1,76%
NVIDIA
182,0300 USD NASDAQ -2,41%
PRYSMIAN
84,280 EUR MIL -0,87%
RENK GROUP
55,500 EUR XETRA -3,51%
RHEINMETALL
1 637,000 EUR XETRA +2,57%
RWE
45,100 EUR XETRA +2,71%
SAAB RG-B
506,775 SEK LSE Intl +2,72%
SCHNEIDER ELECTRIC
228,4000 EUR Euronext Paris +0,53%
SIEMENS ENERGY
112,100 EUR XETRA +2,89%
STOXX Europe 600
563,94 Pts DJ STOXX +0,40%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
496,77 Pts DJ STOXX -1,37%
STOXX Europe 600 Banks
316,86 Pts DJ STOXX +0,76%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
816,85 Pts DJ STOXX +0,13%
STOXX Europe 600 Media
385,59 Pts DJ STOXX -1,86%
STOXX Europe 600 Technology
815,79 Pts DJ STOXX +0,12%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 667,46 Pts DJ STOXX +1,26%
STXE6O&G EUR P
406,61 Pts DJ STOXX +1,12%
THE SWATCH GRP
166,800 CHF Swiss EBS Stocks -0,30%
VALEO
10,4000 EUR Euronext Paris -13,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

