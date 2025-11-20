La Bourse de Paris termine en hausse, modérant son optimisme après Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,34% jeudi, soutenue dans un premier temps par l'enthousiasme suscité par les résultats de Nvidia .

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 27,30 points, terminant la séance à 7.981,07 points. Il avait reculé de 14,16 points (-0,18%) mercredi.

Les Bourses mondiales ont connu un mouvement positif après la publication des résultats de Nvidia, avant que la tendance ne s'essouffle et qu'elle ne finisse même par se retourner sur les marchés américains.

Nvidia a annoncé un bénéfice net pour le trimestre clôturé fin octobre qui a bondi de 65% sur un an, à 31,9 milliards de dollars, un chiffre d'abord salué à Wall Street, où l'action du groupe bondissait de plus de 5% en première partie de séance avant de basculer dans le rouge. Vers 17H45 GMT, le titre reculait de 1,66%.

Le bond initial de l'action a apporté "un soutien bienvenu à des marchés qui, ces dernières semaines, s'inquiétaient de valorisations des valeurs technologiques très élevées, d'un enthousiasme excessif autour de l'IA et de la durabilité de la dynamique des bénéfices", écrit Fawad Razaqzada, analyste de City Index.

"Mais le problème est que, même si Nvidia pèse lourd, elle ne peut porter le marché qu'à un certain point (...) et la confiance dans le reste du secteur reste mitigée", poursuit-il.

La publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre a été le second élément principal de la séance.

Les créations d'emplois ont progressé plus qu'attendu sur la période, mais en parallèle, le taux de chômage est passé de 4,1% à 4,4% sur un an.

"C'est finalement un rapport neutre qui ne change pas l'avis du marché quant au fait que la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés" lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre, commente Andrea Tueni, analyste marchés de Saxo Banque.

BNP Paribas rehausse des objectifs financiers

Le groupe bancaire français BNP Paribas a bondi de 4,40% à 70,02 euros après avoir annoncé qu'il visait un ratio de solvabilité supérieur d'ici 2027.

Les résultats de Valeo accueillis avec fracas

L'équipementier automobile français Valeo a fortement baissé de 13,04%, à 10,40 euros, bien qu'il ait annoncé jeudi prévoir un retour à la hausse de son chiffre d'affaires en 2027, grâce aux commandes engrangées ces dernières années et à son positionnement "au cœur" de la voiture de demain.

Elior salué

Le groupe français de restauration collective Elior s'est envolé de plus de 20% en séance avant de finalement terminer sur une hausse de 6,77% à 2,84 euros, au lendemain de l'annonce de son premier bénéfice net annuel depuis 2019, réalisé sur son exercice décalé 2024-2025.

