 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 899,50
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lucid lance une variante moins chère du SUV électrique Gravity afin d'élargir son audience
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid Group LCID.O a lancé jeudi une variante moins chère de son SUV Gravity avec un prix de départ de 79 900 dollars, alors que le fabricant de véhicules électriques de luxe cherche à atteindre un public plus large dans un contexte de ralentissement des ventes de VE aux États-Unis.

Le Gravity Touring, qui offre jusqu'à 337 miles d'autonomie et sept places assises, rejoint la variante Grand Touring, plus chère, dans la gamme des SUV de Lucid.

Les commandes pour la nouvelle variante ont été ouvertes jeudi , certaines configurations étant disponibles pour une livraison immédiate.

Le modèle fait partie des efforts de la société pour s'étendre au-delà de sa berline phare Air et augmenter les volumes dans un contexte de baisse de la demande de VE aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars à la fin du mois de septembre.

Lucid a déclaré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 336,6 millions de dollars qui n'a pas été à la hauteur des estimations et a réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année à environ 18 000 unités, car les contraintes de la chaîne d'approvisionnement affectent la production du SUV Gravity.

L'entreprise, comme plusieurs constructeurs automobiles, est confrontée à une pénurie de puces, à des perturbations dans l'approvisionnement en terres rares et aux retombées d'un incendie survenu en septembre chez l'un de ses fournisseurs d'aluminium.

Les fabricants de véhicules électriques, de Tesla à Rivian, ont mis en garde contre le ralentissement de la demande, l'expiration des mesures incitatives fédérales pesant sur les ventes.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
11,9200 USD NASDAQ -4,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un incendie s'est déclaré sur le site de la COP30
    Un incendie s'est déclaré sur le site de la COP30
    information fournie par AFP Video 20.11.2025 19:48 

    Un incendie s'est déclaré jeudi à l'intérieur du site de la COP30 à Belem, obligeant la sécurité à évacuer les milliers de participants. Le feu a été rapidemment maîtrisé par les pompiers.

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse, modérant son optimisme après Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 19:28 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,34% jeudi, soutenue dans un premier temps par l'enthousiasme suscité par les résultats de Nvidia . L'indice vedette CAC 40 a avancé de 27,30 points, terminant la séance à 7.981,07 points. Il avait reculé de 14,16 points ... Lire la suite

  • Un homme tenant un drapeau palestinien devant l'entrée du camp de réfugiés de Nur Shams, à coté de Tulkarem, le 18 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )
    Après dix mois d'errance, des réfugiés à Tulkarem attendent de rentrer chez eux
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:56 

    Plusieurs mois après avoir été forcé de quitter un camp de réfugiés de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, le Palestinien Hakam Irhil ignore s'il pourra un jour y retourner, une opération militaire lancée en janvier par l'armée israélienne étant toujours en cours. ... Lire la suite

  • Danone annonce la fermeture d'une usine Blédina dans le Rhône
    Danone annonce la fermeture d'une usine Blédina dans le Rhône
    information fournie par AFP Video 20.11.2025 18:52 

    Le groupe Danone a annoncé la fermeture de son site de production de céréales infantiles de Villefranche-sur-Saône (Rhône), qui emploie 117 personnes, tout en s'engageant à proposer un emploi en France à chacun de ses salariés.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank