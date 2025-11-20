Lucid lance une variante moins chère du SUV électrique Gravity afin d'élargir son audience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid Group LCID.O a lancé jeudi une variante moins chère de son SUV Gravity avec un prix de départ de 79 900 dollars, alors que le fabricant de véhicules électriques de luxe cherche à atteindre un public plus large dans un contexte de ralentissement des ventes de VE aux États-Unis.

Le Gravity Touring, qui offre jusqu'à 337 miles d'autonomie et sept places assises, rejoint la variante Grand Touring, plus chère, dans la gamme des SUV de Lucid.

Les commandes pour la nouvelle variante ont été ouvertes jeudi , certaines configurations étant disponibles pour une livraison immédiate.

Le modèle fait partie des efforts de la société pour s'étendre au-delà de sa berline phare Air et augmenter les volumes dans un contexte de baisse de la demande de VE aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars à la fin du mois de septembre.

Lucid a déclaré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 336,6 millions de dollars qui n'a pas été à la hauteur des estimations et a réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année à environ 18 000 unités, car les contraintes de la chaîne d'approvisionnement affectent la production du SUV Gravity.

L'entreprise, comme plusieurs constructeurs automobiles, est confrontée à une pénurie de puces, à des perturbations dans l'approvisionnement en terres rares et aux retombées d'un incendie survenu en septembre chez l'un de ses fournisseurs d'aluminium.

Les fabricants de véhicules électriques, de Tesla à Rivian, ont mis en garde contre le ralentissement de la demande, l'expiration des mesures incitatives fédérales pesant sur les ventes.